|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 15:53
Что будет с экономикой и курсом после инагурации президента?
В видео вы найдете ответы на следующие вопросы:
1. Что будет с курсом после инаугурации президента?
2.Что будет с экономикой при новом президенте?
3. Что будет с курсом в мае?
С ув.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:39
Re: Что будет с экономикой и курсом после инагурации президе
...не знаю, як ДО РОКУ часу, а от після +/- буде стабільність!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
|