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Что будет с экономикой и курсом
после инагурации президента?

Что будет с экономикой и курсом после инагурации президента?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 15:53

Что будет с экономикой и курсом после инагурации президента?



В видео вы найдете ответы на следующие вопросы:
1. Что будет с курсом после инаугурации президента?
2.Что будет с экономикой при новом президенте?
3. Что будет с курсом в мае?

С ув.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:39

Re: Что будет с экономикой и курсом после инагурации президе

...не знаю, як ДО РОКУ часу, а от після +/- буде стабільність!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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