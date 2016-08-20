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Что будет с экономикой и курсом
после инагурации президента?

Что будет с экономикой и курсом после инагурации президента?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 15:53

Что будет с экономикой и курсом после инагурации президента?



В видео вы найдете ответы на следующие вопросы:
1. Что будет с курсом после инаугурации президента?
2.Что будет с экономикой при новом президенте?
3. Что будет с курсом в мае?

С ув.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:39

Re: Что будет с экономикой и курсом после инагурации президе

...не знаю, як ДО РОКУ часу, а от після +/- буде стабільність!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:19

Re: Что будет с экономикой и курсом после инагурации президе

А можно услышать про Приватик,он как бы хочет в будку к старому хозяину,все кредиторы уже высказались,что НИЗЗЗЯ,это единственная реформа,которую увидели на западе.
Но одному продюсеру сериала глубоко чихать на эти "рекомендации",что ваша "команда" ожидает после реприватизации или ренационализации вернее этого пылесосика,который наколядовал 210 ярдов гривен чистых убытков???
будет гривна укрепляццо???
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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