Яку відповідальність передбачає Закон про українську мову

Додано: Сер 22 тра, 2019 21:57

mephala написав: ruvex

давайте для начала определимся как вы понимаете термины заложенные в Конституцию:

1) развитие языков

2) использование языков

3) защита языков

что бы уже до конца понимать противоречие с новым Законом



И таки если сферы перечислены - это не все сферы. Тут я не согласен категорически с вашей вольной интерпретацией. Это четко очерченный перечень публичных сфер. давайте для начала определимся как вы понимаете термины заложенные в Конституцию:1) развитие языков2) использование языков3) защита языковчто бы уже до конца понимать противоречие с новым ЗакономИ таки если сферы перечислены - это не все сферы. Тут я не согласен категорически с вашей вольной интерпретацией. Это четко очерченный перечень публичных сфер.

Статья 22. Права и свободы человека и гражданина, закрепленные настоящей

Конституцией, не являются исчерпывающими.

Конституционные права и свободы гарантируются и не могут быть упразднены.

При принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не

допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод.

Статья 24. Граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом.

Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи,

политических, религиозных и иных убеждений, пола, этнического и социального

происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или иным

признакам.

2. Дія цього Закону не поширюється на сферу приватного спілкування та здійснення релігійних обрядів.

Развитие языка - какие либо изменения, которые так или иначе ведут к совершенствованию способностей языка (выражению), в следствии приспособления оного к растущим потребностям общения. И т.д.Но думаю сейчас не стоит задача экзаменации.В свою очередь интерес вызывает вопрос Вашего понимания сферы "приватной" и "суспільной". Так как явно утверждаете, что очерченные сферы и приватная жизнь не пересекаются, что согласно закона означает существование влияния ограничения на любую из перечисленных сфер. Для лучшего понимания, ни я ни кто либо другой не могут развивать способности своего языка в сфере культуры.Что касается Конституции.-- запретить русский язык, по Конституции Украины – невозможно.-- Нет расизму и сегрегации.Что до Вашей категоричности.Одно не следует из другого. С таким же успехом можно аргументировать вторым пунктом, который очерчивает сферы где закон не применяется.Какие же сферы по вашему категорическому несогласию не учтены?