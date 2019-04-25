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Яку відповідальність передбачає
Закон про українську мову

Яку відповідальність передбачає Закон про українську мову
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  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 21:25

freeze
как сказал рувекс оставим в стороне логику и наши желания.
обсудим Конституцию и какие права она дает гражданам.
так вот в 10й статье нет ни слова про исключения в виде госслужбы и образования.
Так вот я не даром задал свой вопрос ему про ЛЮБУЮ ситуацию.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 06:16

  mephala написав:freeze
как сказал рувекс оставим в стороне логику и наши желания.
обсудим Конституцию и какие права она дает гражданам.
так вот в 10й статье нет ни слова про исключения в виде госслужбы и образования.
Так вот я не даром задал свой вопрос ему про ЛЮБУЮ ситуацию.


Конституція України
Стаття 10.

Державною мовою в Україні є українська мова.

{ Офіційне тлумачення частини першої статті 10 див. в Рішенні Конституційного Суду N 10-рп/99 від 14.12.99 }

Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.

В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.

Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.

Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 11:22

  shapo написав:Конституція України
Стаття 10.

Державною мовою в Україні є українська мова.
{ Офіційне тлумачення частини першої статті 10 див. в Рішенні Конституційного Суду N 10-рп/99 від 14.12.99 }

Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.

В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.

Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.

Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.

shapo
про это пояснение КС я вкурсе.
но рувекс утверждает что Закон противоречит Конституции. А точнее что Закон сужает права заложенные в Конституции (хотя пятый абзац Конституции прямо говорит что закон определяет применение языков).
Так вот я еще в первом посте просил его дать как он понимает:
1) гарантується вільний розвиток
2) гарантується вільне використання
3) гарантується захист
Но получил ответ только на первый пункт.

А после того как он даст ответ на все пункты - пусть наймет к себе на фирму 123 человека по одному от нацменьшинств. И что бы они все разговаривали на своем родном языке и вели все на своем языке. И пусть расскажет как он собирается их дискриминировать что бы они начали понимать друг друга а также клиенты которые придут обслуживаться в его фирму.

ЗЫ
а вообще я писал не раз и напишу вновь. Смотрите как Израиль встал на ноги в тяжелейших условиях. Тогда подобные закидоны по поводу языка отпадут сами собой.
Востаннє редагувалось mephala в Суб 25 тра, 2019 11:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 11:30

  mephala написав:А после того как он даст ответ - нанять к себе на фирму 123 человека по одному от нацменьшинств. И что бы они все разговаривали на своем родном языке и вели все на своем языке. И пусть расскажет как он собирается их дискриминировать что бы они начали понимать друг друга а также клиенты которые придут обслуживаться в его фирму.


Данные примеры не относятся ни к Конституции, ни к принятому языковому закону.
Эти примеры относятся бизнес-процессам и ими же регулируются.
Хозяин фирмы может принять на работу кого угодно, а может и не принять, для особо ценного сотрудника может и нанять переводчика.
Если клиентам не нравятся на каком языке их обслуживают в этой фирме, они могут там не обсуживаться, на рынке есть конкуренция, а та фирма или прогорит или вынуждена будет расширять языки обслуживания. Обычный дарвинизм, государство не имеет право туда всовываться вообще, государство не давало этой фирме денег.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 11:36

freeze
как это не относится к Конституции?
человек сидит на кассе и говорит на своем национальном ромском языке. А тут его начинают заставлять говорить на другом языке?
А как же Конституция которая гарантирует ему свободное использование родного языка?
Просто те кто рвут на себе тельняшку за русский язык никогда не задумываются про то, что в Украине много нацменьшинств. Они думают что они будут говорить по русски и остальных заставят говорить по русски так как это им удобно и им наплевать на остальных.
mephala
 
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