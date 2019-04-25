RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Яку відповідальність передбачає
Закон про українську мову

Яку відповідальність передбачає Закон про українську мову
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 13:28

  freeze написав:Ром будет заполнять внутреннюю документацию на том языке, на каком ему скажет хозяин бизнеса, который платить рому деньги. Что здесь непонятно ?

как это что не понятно?
согласно Конституции у рома есть право свободно пользоваться его языком.
а заставляя его говорить или писать документацию на другом языке вы нарушаете его конституционное право.
или у нас бизнес стоит над Конституцией и Законом?
mephala
 
Повідомлень: 4523
З нами з: 07.04.14
Подякував: 53 раз.
Подякували: 616 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 13:31

  mephala написав:
  freeze написав:Ром будет заполнять внутреннюю документацию на том языке, на каком ему скажет хозяин бизнеса, который платить рому деньги. Что здесь непонятно ?

как это что не понятно?
согласно Конституции у рома есть право свободно пользоваться его языком.
а заставляя его говорить или писать документацию на другом языке вы нарушаете его конституционное право.
или у нас бизнес стоит над Конституцией и Законом?


Я его не заставляю, ром сам пришел ко мне с просьбой поработать у меня и платить ему зарплату. Где здесь - я его заставляю ? Это есть частный бизнес.
freeze
4
 
Повідомлень: 11571
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3564 раз.
Подякували: 5187 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 13:35

freeze
нада заканчивать потому что вести диалог и в вашу сторону и рувекса это слишком.
мое утрирование ситуации было больше направлено в его адрес.
mephala
 
Повідомлень: 4523
З нами з: 07.04.14
Подякував: 53 раз.
Подякували: 616 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 13:43

  shapo написав:
  mephala написав:
ЗЫ
а вообще я писал не раз и напишу вновь. Смотрите как Израиль встал на ноги в тяжелейших условиях. Тогда подобные закидоны по поводу языка отпадут сами собой.

Опять к Израилю аппелирует.
Да иврит в Израиле как и любой другой государственный язык в любой другой стране вещь важная, но вовсе не определяющая успех страны как раздула порошенковская гоп-компания.
Евреи не украинцы, т. к. пройдя Холокост понимают, что без своего государства он может повториться как не раз в истории.
И именно это объединяет евреев, а не иврит, иудаизм или ещё что-то.
Именно поэтому Израиль не имеет права проиграть в отличие от арабов ни одну войну, т. к. она будет для израильтян последней - вырежут всех.
Именно поэтому многие молодые евреи из США, Европы, Австралии приезжают отслужить в ЦАХАЛ.
А из самого патриотичного западного региона Украины едут в Польшу.
Именно поэтому евреи всего мира жертвуют деньги Израилю.
Когда идёшь по Тель-Авиву, то постоянно натыкаешься на таблички - эта больница построена таким-то, этот парк подарен таким.
А где такие надписи в Киеве?
Конечно, зарубежные украинцы победнее евреев, но не в такой же степени

ну да ну да.
если бы в инете не было массы информации то может бы я вам и поверил что язык не важен для государства которое проходит свое становление.
mephala
 
Повідомлень: 4523
З нами з: 07.04.14
Подякував: 53 раз.
Подякували: 616 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 13:45

  freeze написав:
  mephala написав:
  freeze написав:Ром будет заполнять внутреннюю документацию на том языке, на каком ему скажет хозяин бизнеса, который платить рому деньги. Что здесь непонятно ?

как это что не понятно?
согласно Конституции у рома есть право свободно пользоваться его языком.
а заставляя его говорить или писать документацию на другом языке вы нарушаете его конституционное право.
или у нас бизнес стоит над Конституцией и Законом?


Я его не заставляю, ром сам пришел ко мне с просьбой поработать у меня и платить ему зарплату. Где здесь - я его заставляю ? Это есть частный бизнес.

потому что в Конституции записано - он имеет право на свободное использование своего языка. Он заполнил отчетность? Заполнил. А то что вас не устраивает язык на каком он заполнил и заставлять его делать на удобном вам языке это и есть нарушение конституционных прав.

ЗЫ
я начал утрировать ситуацию так как рувекс начал писать что русским сузили их конституционные права предписав их делать все на украинском (хотя прописано в Законе что могут параллельно и на русском делать) в перечисленных публичных сферах.
я просто привел пример что нужно не забывать что русские сами притесняют другие нацменьшинства заставляя их делать на русском.
mephala
 
Повідомлень: 4523
З нами з: 07.04.14
Подякував: 53 раз.
Подякували: 616 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 14:00

  mephala написав:потому что в Конституции записано - он имеет право на свободное использование своего языка. Он заполнил отчетность? Заполнил. А то что вас не устраивает язык на каком он заполнил и заставлять его делать на удобном вам языке это и есть нарушение конституционных прав.


Вы никак не хотите понять, что работника никто не заставляет, работник сам попросился на работу, зная требования хозяина бизнеса.
Где здесь нарушения его прав ?
freeze
4
 
Повідомлень: 11571
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3564 раз.
Подякували: 5187 раз.
 
Профіль
19
2
3
  #<1 ... 11121314
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], safonovstanislav, Вкладчик1234 і 17 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Рада ухвалила "мовний закон" 1 ... 11, 12, 13
R2 » Чет 25 кві, 2019 10:41
125 8895
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 тра, 2019 18:05
ruvex
Набув чинності новий закон про ЖКГ
R2 » Чет 02 тра, 2019 11:45
2 151
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 тра, 2019 23:10
viplviv
Путін підписав закон про ізольований російський інтернет
R2 » Чет 02 тра, 2019 14:18
6 545
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 тра, 2019 13:46
Шабдусарды-оглы

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.