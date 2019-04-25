Яку відповідальність передбачає Закон про українську мову

shapo написав:

mephala написав:

ЗЫ

а вообще я писал не раз и напишу вновь. Смотрите как Израиль встал на ноги в тяжелейших условиях. Тогда подобные закидоны по поводу языка отпадут сами собой. ЗЫа вообще я писал не раз и напишу вновь. Смотрите как Израиль встал на ноги в тяжелейших условиях. Тогда подобные закидоны по поводу языка отпадут сами собой.

Опять к Израилю аппелирует.Да иврит в Израиле как и любой другой государственный язык в любой другой стране вещь важная, но вовсе не определяющая успех страны как раздула порошенковская гоп-компания.Евреи не украинцы, т. к. пройдя Холокост понимают, что без своего государства он может повториться как не раз в истории.И именно это объединяет евреев, а не иврит, иудаизм или ещё что-то.Именно поэтому Израиль не имеет права проиграть в отличие от арабов ни одну войну, т. к. она будет для израильтян последней - вырежут всех.Именно поэтому многие молодые евреи из США, Европы, Австралии приезжают отслужить в ЦАХАЛ.А из самого патриотичного западного региона Украины едут в Польшу.Именно поэтому евреи всего мира жертвуют деньги Израилю.Когда идёшь по Тель-Авиву, то постоянно натыкаешься на таблички - эта больница построена таким-то, этот парк подарен таким.А где такие надписи в Киеве?Конечно, зарубежные украинцы победнее евреев, но не в такой же степени