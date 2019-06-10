За його словами, наступним етапом буде будівництво лінії метро на Троєщину.
Дивися повний текст Кличко розповів, коли відкриється автосполучення через Подільсько-Воскресенський міст.
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Додано: Чет 16 тра, 2019 10:22
Кличко розповів, коли відкриється автосполучення через...
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Дивися повний текст Кличко розповів, коли відкриється автосполучення через Подільсько-Воскресенський міст.
Додано: Чет 16 тра, 2019 10:38
Посмотрите на этот мост со спутниковой карты.
Куда он уйдет слева, особенно метро?
Додано: Сер 12 чер, 2019 22:58
жители троещины ждут, чтобы закончилось бесконечное латание дырок на мостах 3мя доходягами в час пик, выдаваемое за "капитальный ремонт".
из-за которого каждый день сотни тысяч людей теряют драгоценные часы своей жизни и нервные клетки. а разрытые ямы стоят с лужами днями - до них ни кому нет дела.
не понятно почему нельзя взять и за ночь или две положить нормально асфальт, который пролежал хотя бы несколько лет. почему этот беспредел должен продолжаться неделями и месяцами.
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