Екс-заступник глави адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов заявив про повернення в Україну.
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Додано: Нед 19 тра, 2019 15:31
В Украину вернулся Портнов
Портнов заявив, що повернувся в Україну.
Додано: Нед 19 тра, 2019 15:32
Мразь, фактически, призывает к расправам и убийствам, не говоря уже о преследованиях за мнения и высказывания, и вот теперь оно приперлось. Ну, и? На улицы выходить будем? Патриоты по мнению ур** начнуть исчезать. Ну, что, начнем исчезать? Или выйдем против этой вакханалии? Какую же мразь в свое время притащила цилька капительман.
А призывы к расправам плокулол уже не считает преступлением? Тоже подонок еще тот. Молчал бы уже, но он высказал якобы свое мнение, что не считает портнова преступником! Понятно, что стелет себе травку (хотя вряд ли он будет нужен коцабской власти), но это не делает его меньшей мразью.
Додано: Нед 19 тра, 2019 16:25
Re: В Украину вернулся Портнов
У вас как обычно, сам тему запостил, сам отвечаю ))
Додано: Нед 19 тра, 2019 16:49
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