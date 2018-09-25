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В Украину вернулся Портнов

В Украину вернулся Портнов
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2019 15:31

В Украину вернулся Портнов

Портнов заявив, що повернувся в Україну.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/05/19/7215465/

Екс-заступник глави адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов заявив про повернення в Україну.
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2019 15:32

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Мразь, фактически, призывает к расправам и убийствам, не говоря уже о преследованиях за мнения и высказывания, и вот теперь оно приперлось. Ну, и? На улицы выходить будем? Патриоты по мнению ур** начнуть исчезать. Ну, что, начнем исчезать? Или выйдем против этой вакханалии? Какую же мразь в свое время притащила цилька капительман.
А призывы к расправам плокулол уже не считает преступлением? Тоже подонок еще тот. Молчал бы уже, но он высказал якобы свое мнение, что не считает портнова преступником! Понятно, что стелет себе травку (хотя вряд ли он будет нужен коцабской власти), но это не делает его меньшей мразью.
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2019 16:06

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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2019 16:25

Re: В Украину вернулся Портнов

У вас как обычно, сам тему запостил, сам отвечаю ))
Sinbad777
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2019 16:49

  Sinbad777 написав:У вас как обычно, сам тему запостил, сам отвечаю ))

Вы согласны с портновым?
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