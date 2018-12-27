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Про нерухомість у Києві останнім часом
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 17:04

Про нерухомість у Києві останнім часом

Усім доброго дня і дякую, що завітали. Я буду з вами і писатиму про нерухомість і все, що з нею пов'язано.

Долучайтесь та пишіть усе, що маєте сказати на цю тему.

Що важливо при купівлі квартири?

Коли мрієш про свою квартиру, то в думках виникає затишне місце, де ти проводиш більшу частину часу, засинаєш і прокидаєшся, радієш кожному дню. Як тільки з'являється реальна можливість купити квартиру - очікування і реальність часто не відповідають тому, що пропонують забудовники. Перед інвестором з'являється дуже багато питань, на які йому і належить знайти відповіді. Адже квартира - це цінне придбання для кожної людини, який сам заробляв кошти і тут ставки високі.

Ставлячи правильні питання, ми отримуємо правильні відповіді

Про що ж варто задуматися, вибираючи собі квартиру?

1. На яку підсумкову вартість я можу розраховувати?

Якщо у вас вийде домовитися із забудовником про особливі умови розстрочки і поетапної оплати - це може стати в нагоді. Пробуйте спілкуватися і задавати питання, дізнавайтеся про всі програми лояльності та акційні пропозиції.

Розраховуйте на те, що покупка квартири - це не ті цифри, які пише забудовник в рекламі. Важливо передбачити і те, що ремонт в середньому обійдеться в розмірі 40% від вартості квартири і більше.

2. Репутація забудовника - це питання, яке тримаємо в думці. Це ваша домашня робота, питання про репутацію самому забудовникові або менеджеру задавати не варто: вони і самі можуть вірити в те, що говорять своїм клієнтам, тільки б купили.

Незважаючи на загальне визнання важливості репутації для розвитку бізнесу, далеко не всі компанії на практиці втілюють цей принцип. Надійність забудовника - це сприятлива репутація, якісний продукт, інноваційне управління, корпоративна культура, позитивні відгуки мешканців і виконання всіх своїх обіцянок і зобов'язань в строк.

Щоб було легше вибрати - ви можете ознайомитися з незалежними рейтингами забудовників.

Такі рейтинги допомагають вивчити репутацію забудовника і скільки він здав будинків,чи вклався він в терміни здачі.
Часто, навіть великі компанії, мають не всі дозволи і очікують, що отримають їх в процесі будівництва. Тому важливо розглядати не тільки самого забудовника. Обирайте конкретний житловий комплекс і вивчайте інформацію саме по ньому.

3. Екологія району і місця, де будується будинок. Що може бути важливіше вашого здоров'я?

Часто забудовники будують великі комплекси на території, де в минулому були промислові зони і великі виробництва, і відходи після них належним чином не були утилізовані. Важливо перевірити цю інформацію - так як при високій температурі влітку можуть бути небезпечні для життя випаровування з ґрунту. Дізнайтеся про геологію ділянки, щоб не було підземних вод, які з часом можуть призвести до руйнування будинку.

4. Якість будматеріалів і терміни завершення будівництва. Від початку будівництва до здачі будинку в середньому проходить два-три роки. Про це вам розкажуть у відділі продажів і зобов'язані прописати всі ці нюанси докладно в документах.

Один з кращих матеріалів - червона керамічна цегла - довговічний і екологічно чистий матеріал. Важливо розібратися, що буде зроблено для енергоефективності будинку: чи буде утеплений будинок, чи встановлять енергозберігаючі віконні та опалювальні системи, які саме?

5. Комфорт життя - питання до самого себе.

Важливо уважно придивитися і не раз приїхати в будинок, який вибираєте. Якщо ЖК частково побудований і зданий, краще під'їхати в неробочий час. Подивитися на комплекс «коли всі вдома»: чи є місце щоб пройти по тротуару або там організувався паркінг, поговорити з майбутніми сусідами про наболіле або просто познайомитися.

Дізнайтеся про стандарти сервісу компанії. Низька якість житлово-комунальних послуг може звести нанівець всі переваги будь-якого ЖК.

Також зверніть увагу на інфраструктуру - чи є все, що необхідно особисто вам, щоб витрачати мінімум часу на дороги, черги і інші нудні заняття. Потрібні легкість пересування пішки, на транспорті, простір для відпочинку.
Планування квартири. Необхідно подумати про неї комплексно - з ретельним плануванням на перспективу, з урахуванням ваших потреб і того, де і як ви проводите час.

Варто приділити увагу і тому, щоб вам зовні подобався комплекс і район, в якому ви будете жити. Якщо людині подобається навколишній світ, вона буде натхненна робити його ще краще. Важливо, щоб таких людей було в світі більше)

6. Інвестиційна привабливість - чи варто про це замислюватися?

Частка тих, хто купує житло для здачі або перепродажу, вище серед покупців квартир в ЖК бізнес-класу. А ось житло в більш доступних будинках економ-класу найчастіше купують для себе. У будь-якому випадку, квартира - це інвестиція і може бути прибутковим активом.

Дякую за увагу і будемо раді вашим коментарям. Які питання ви б поставили забудовникові?

Щоб завжди бути в курсі знижок та акційних пропозицій на квартири в Києві - приєднуйтесь до каналу https://t.me/minfin_realty
RealtyExpert
 
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