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Про нерухомість у Києві останнім часом
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 17:04

Про нерухомість у Києві останнім часом

Усім доброго дня і дякую, що завітали. Я буду з вами і писатиму про нерухомість і все, що з нею пов'язано.

Долучайтесь та пишіть усе, що маєте сказати на цю тему.

Що важливо при купівлі квартири?

Коли мрієш про свою квартиру, то в думках виникає затишне місце, де ти проводиш більшу частину часу, засинаєш і прокидаєшся, радієш кожному дню. Як тільки з'являється реальна можливість купити квартиру - очікування і реальність часто не відповідають тому, що пропонують забудовники. Перед інвестором з'являється дуже багато питань, на які йому і належить знайти відповіді. Адже квартира - це цінне придбання для кожної людини, який сам заробляв кошти і тут ставки високі.

Ставлячи правильні питання, ми отримуємо правильні відповіді

Про що ж варто задуматися, вибираючи собі квартиру?

1. На яку підсумкову вартість я можу розраховувати?

Якщо у вас вийде домовитися із забудовником про особливі умови розстрочки і поетапної оплати - це може стати в нагоді. Пробуйте спілкуватися і задавати питання, дізнавайтеся про всі програми лояльності та акційні пропозиції.

Розраховуйте на те, що покупка квартири - це не ті цифри, які пише забудовник в рекламі. Важливо передбачити і те, що ремонт в середньому обійдеться в розмірі 40% від вартості квартири і більше.

2. Репутація забудовника - це питання, яке тримаємо в думці. Це ваша домашня робота, питання про репутацію самому забудовникові або менеджеру задавати не варто: вони і самі можуть вірити в те, що говорять своїм клієнтам, тільки б купили.

Незважаючи на загальне визнання важливості репутації для розвитку бізнесу, далеко не всі компанії на практиці втілюють цей принцип. Надійність забудовника - це сприятлива репутація, якісний продукт, інноваційне управління, корпоративна культура, позитивні відгуки мешканців і виконання всіх своїх обіцянок і зобов'язань в строк.

Щоб було легше вибрати - ви можете ознайомитися з незалежними рейтингами забудовників.

Такі рейтинги допомагають вивчити репутацію забудовника і скільки він здав будинків,чи вклався він в терміни здачі.
Часто, навіть великі компанії, мають не всі дозволи і очікують, що отримають їх в процесі будівництва. Тому важливо розглядати не тільки самого забудовника. Обирайте конкретний житловий комплекс і вивчайте інформацію саме по ньому.

3. Екологія району і місця, де будується будинок. Що може бути важливіше вашого здоров'я?

Часто забудовники будують великі комплекси на території, де в минулому були промислові зони і великі виробництва, і відходи після них належним чином не були утилізовані. Важливо перевірити цю інформацію - так як при високій температурі влітку можуть бути небезпечні для життя випаровування з ґрунту. Дізнайтеся про геологію ділянки, щоб не було підземних вод, які з часом можуть призвести до руйнування будинку.

4. Якість будматеріалів і терміни завершення будівництва. Від початку будівництва до здачі будинку в середньому проходить два-три роки. Про це вам розкажуть у відділі продажів і зобов'язані прописати всі ці нюанси докладно в документах.

Один з кращих матеріалів - червона керамічна цегла - довговічний і екологічно чистий матеріал. Важливо розібратися, що буде зроблено для енергоефективності будинку: чи буде утеплений будинок, чи встановлять енергозберігаючі віконні та опалювальні системи, які саме?

5. Комфорт життя - питання до самого себе.

Важливо уважно придивитися і не раз приїхати в будинок, який вибираєте. Якщо ЖК частково побудований і зданий, краще під'їхати в неробочий час. Подивитися на комплекс «коли всі вдома»: чи є місце щоб пройти по тротуару або там організувався паркінг, поговорити з майбутніми сусідами про наболіле або просто познайомитися.

Дізнайтеся про стандарти сервісу компанії. Низька якість житлово-комунальних послуг може звести нанівець всі переваги будь-якого ЖК.

Також зверніть увагу на інфраструктуру - чи є все, що необхідно особисто вам, щоб витрачати мінімум часу на дороги, черги і інші нудні заняття. Потрібні легкість пересування пішки, на транспорті, простір для відпочинку.
Планування квартири. Необхідно подумати про неї комплексно - з ретельним плануванням на перспективу, з урахуванням ваших потреб і того, де і як ви проводите час.

Варто приділити увагу і тому, щоб вам зовні подобався комплекс і район, в якому ви будете жити. Якщо людині подобається навколишній світ, вона буде натхненна робити його ще краще. Важливо, щоб таких людей було в світі більше)

6. Інвестиційна привабливість - чи варто про це замислюватися?

Частка тих, хто купує житло для здачі або перепродажу, вище серед покупців квартир в ЖК бізнес-класу. А ось житло в більш доступних будинках економ-класу найчастіше купують для себе. У будь-якому випадку, квартира - це інвестиція і може бути прибутковим активом.

Дякую за увагу і будемо раді вашим коментарям. Які питання ви б поставили забудовникові?

Щоб завжди бути в курсі знижок та акційних пропозицій на квартири в Києві - приєднуйтесь до каналу https://t.me/minfin_realty
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 13:28

Про особливі новини від забудовників

При купівлі нерухомості, особливо приймаючи рішення про інвестиції на довгий термін, важливо бути в курсі новин, які впливають на вартість і ризики в цій сфері :shock:

УКРБУД
Протягом 2-х тижнів були резонансні новини. Антимонопольний комітет розглянув справу про змову двох компаній, що входять в корпорацію «Укрбуд», під час участі в тендерних закупівлях і оштрафував їх на 150 млн грн.

Фірмам «Північно-український будівельний альянс» і «Спецбуд-плюс» заборонили брати участь в тендерах наступні 3 роки і оштрафували в розмірі до 10% доходу за останній звітний рік.

Всього у складі «Укрбуду» - близько 200 компаній, державних і приватних. З них будівництвом займаються близько 25.

14 травня детективи Національного антикорупційного бюро провели обшуки в компанії «Укрбуд Девелопмент» і затримали генерального директора компанії-забудовника Олега Майбороду і оцінювача Алісу Грищук.
16 травня Шевченківський суд Києва визнав незаконним затримання детективами НАБУ генерального директора компанії «Укрбуд Девелопмент» Олега Майбороди і звільнив його з-під варти під заставу у 2 млн.грн.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) наполягала на арешті з можливістю внесення застави в розмірі 75 млн грн. Але суд відмовив САП.

Майбороду звинувачують за статтею 191 КК (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Ця стаття передбачає позбавлення волі від 7 до 12 років.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 14:20

TARYAN Group і звернення про допомогу до Петра Порошенко

У грудні 2018 року, Артур Мхитарян звернувся до Президента України Петра Порошенко, з проханням про допомогу від неправомірних дій і шантажу з боку Міністерства культури і СБУ.

"Неужели, когда в стране военное положение, СБУ нечем заняться, кроме как шантажировать частный бизнес и пытаться выбить квартиры за решение вопросов… Одновременно появляются разные люди от СБУ и за большие деньги с угрозами закрыть стройку предлагают решить этот вопрос. Цена один миллион долларов или квартиры в нашем доме", — заявив бізнесмен.

У травні 2019 року Головне слідче управління (ГСУ) Служби безпеки України (СБУ) припинило кримінальне провадження щодо ПрАТ «Позняки-Жил-Буд", не зафіксувавши підтверджень порушення будкомпанією законодавства, повідомив засновник інвестиційно-девелоперської групи компаній Taryan Group (Київ) Артур Мхітарян: https://www.facebook.com/an.mkhitaryan/ ... 3879737836
Проте, в кримінальному провадженні проти ПрАТ «Позняки-Жил-Буд» триває досудове розслідування.

Taryan Group планує в третьому кварталі 2019 року завершити будівництво першої вежі житлового комплексу ЖК Taryan Towers преміум-класу по вул. Іоанна Павла II (колишня Патріса Лумумби), 12. Завершення всього проекту заплановано до кінця 2020 року. Генеральним підрядником проекту виступить входить в Taryan Group компанія «Познякижилбуд».
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 15:07

АРКАДА та Патріотика на озерах

АРКАДА

ЖК «Патріотика на озерах», що зводиться за інвестиції громадян через банк «Аркада» теж був фігурантом розборок.

Забудовник стверджує, що міською адміністрацією Києва протягом року здійснюється на нього тиск на різних рівнях. 25 травня 2018 року столичний Господарський суд своєю постановою № 910/2902/18 встановив заборону вчиняти будь-які дії щодо розірвання договорів оренди із забудовником Ж / М «Патріотики на озерах», ТОВ «Контактбудсервіс».

Однак 31 січня цього року Київрада прийняла рішення №3 / 6659 про розірвання договорів оренди земельних ділянок з девелопером. Також підозрюють, що для атак на будівництво крім адмінресурсу використовуються і громадські рухи, як ГО "Екопарк Осокорки".

Раніше Окружний адміністративний суд Києва 07.11.2018 року підтвердив законність будівництва «Патріотики» шляхом винесення рішення по справі №826 / 1975/18, в якому детально описав, що будь-які права ГО "Екопарк Осокорки" не порушуються внаслідок будівництва житлового масиву «Патріотики на озерах», оскільки ніяких рішень про створення на цій території ландшафтного заказника місцевою владою не приймалося.

Остання заява від забудовника: https://arkada.ua/ua/top/press/news/38418/41778/
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 15:04

Інвестиції у нерухомість

Кожен другий зберігає свої гроші вдома« під матрацом » та їх щодня з'їдає інфляція.
Гроші повинні працювати і приносити дохід.

Що з ними робити і куди вкласти, щоб стати багатшими?

По термінах окупності інвестиції діляться на три типи: короткострокові, середньострокові і довгострокові. Перші окупаються до одного року, другі - від 1 до 5 років, треті - 5 років і довше.

Інструментів з інвестування в світі дуже багато. Освіта, нерухомість та франшиза - довгострокові інвестиції, які окупляться не відразу. Депозит і цінні папери можуть принести дохід набагато раніше. Будь-яке інвестування коштів несе певні ризики. Чим вище ризик і спекулятивність інструмент інвестування - тим вище може бути його прибутковість.

Нерухомість

З інвестиціями в нерухомість наші громадяни добре знайомі. Сьогодні цей вид вкладень залишається однією з головних альтернатив банківським депозитам.

Один з можливих варіантів інвестування - купівля квартири на ранніх етапах будівництва, щоб заробити на її перепродажі в подальшому. Якщо інвестувати на початковому етапі, то до кінця будівництва (приблизно через 2 роки), ціна квадратного метру підросте в середньому на 30%.

Інший спосіб заробити - квартира для подальшої здачі в оренду. Він для тих, хто не готовий ризикувати та вкладати гроші на початкових етапах будівництва.

Якщо все грамотно розрахувати, можна повністю виплатити іпотеку грошима, отриманими від здачі квартири в оренду.

Які плюси?

Квартира може обійтися всього за 30% від її ринкової вартості. При цьому вкладення в нерухомість вважаються одними з найнадійніших, цей актив постійно зростає в ціні.

До мінусів можна віднести додаткові витрати і час на пошук орендаря.
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 15:12

  RealtyExpert написав:Квартира може обійтися всього за 30% від її ринкової вартості. При цьому вкладення в нерухомість вважаються одними з найнадійніших, цей актив постійно зростає в ціні.


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
l66
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 15:27

l66
:shock:

Найбільший ризик полягає в тому, що вартість оренди може впасти, в зв'язку з різними економічними і політичними ситуаціями в країні, і тоді зруйнується вся ця схема.

Але що ж робити, куди вкладати на вашу думку?
RealtyExpert
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 15:55

... за крок до перевороту думок ©

  RealtyExpert написав:Якщо все грамотно розрахувати, можна повністю виплатити іпотеку грошима, отриманими від здачі квартири в оренду.

... так трохи не виходить ;)
1) - якщо взяти готову з ремонтом, щоб ЗРАЗУ запустити квартирантів, то орендні кошти будуть складати десь 50-60% від іпотеки(місяць до місяця)
- тобто, лише ~ ПОЛОВИНУ! - будуть оплачувати орендарі Вашу іпотеку!
(розрахунки робив відносно іпотечних ~ 20%...... +/- такі відсотки по іпотеці "гуляють" по банках)
2)...а якщо брати "на котловані" - то тут так, оренда +/- ПОКРИВАЄ платіжку по іпотеці, навіть, разом з майбутнім ремонтом включно!........ АЛЕ! - до здавання в оренду потрібно чекати(а заодно і сплачувати) 1,5-2р!
- а це знову не виходить, що орендарі покривають ПОВНІСТЮ іпотеку! :?:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 17:59

  Долярчик написав:
  RealtyExpert написав:Якщо все грамотно розрахувати, можна повністю виплатити іпотеку грошима, отриманими від здачі квартири в оренду.

... так трохи не виходить ;)
1) - якщо взяти готову з ремонтом, щоб ЗРАЗУ запустити квартирантів, то орендні кошти будуть складати десь 50-60% від іпотеки(місяць до місяця)
- тобто, лише ~ ПОЛОВИНУ! - будуть оплачувати орендарі Вашу іпотеку!
(розрахунки робив відносно іпотечних ~ 20%...... +/- такі відсотки по іпотеці "гуляють" по банках)
2)...а якщо брати "на котловані" - то тут так, оренда +/- ПОКРИВАЄ платіжку по іпотеці, навіть, разом з майбутнім ремонтом включно!........ АЛЕ! - до здавання в оренду потрібно чекати(а заодно і сплачувати) 1,5-2р!
- а це знову не виходить, що орендарі покривають ПОВНІСТЮ іпотеку! :?:


Абсолютно правильно,ми не в Польщі де кредит 2.5-6 %,залежно від валюти
Ethereum
 
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