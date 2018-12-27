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Про нерухомість у
Києві останнім часом

Про нерухомість у Києві останнім часом
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 22:01

Бует только доражать
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
zxmaugli
 
Повідомлень: 3
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 08:52

Re: Про нерухомість у Києві останнім часом

Ось такі акційні пропозиції від забудовників Києва під кінець травня: http://bit.ly/may23invest
RealtyExpert
 
Повідомлень: 10
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 09:32

Акційні пропозиції

Як вам зручніше сприймати інформацію про знижки від забудовників: по житловим комплексам окремо (ЖК) чи про забудовника загалом? Про що ви б хотіли дізнатись по цій темі?

Дякую за увагу та коментарі.
RealtyExpert
 
Повідомлень: 10
З нами з: 17.05.19
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