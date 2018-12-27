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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 23 тра, 2019 08:52
Re: Про нерухомість у Києві останнім часом
Ось такі акційні пропозиції від забудовників Києва під кінець травня:
Додано: Чет 23 тра, 2019 09:32
Акційні пропозиції
Як вам зручніше сприймати інформацію про знижки від забудовників: по житловим комплексам окремо (ЖК) чи про забудовника загалом? Про що ви б хотіли дізнатись по цій темі?
Дякую за увагу та коментарі.
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