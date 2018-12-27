Бует только доражать
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 23 тра, 2019 08:52
Re: Про нерухомість у Києві останнім часом
Ось такі акційні пропозиції від забудовників Києва під кінець травня:
Додано: Чет 23 тра, 2019 09:32
Акційні пропозиції
Як вам зручніше сприймати інформацію про знижки від забудовників: по житловим комплексам окремо (ЖК) чи про забудовника загалом? Про що ви б хотіли дізнатись по цій темі?
Дякую за увагу та коментарі.
Додано: Чет 23 тра, 2019 11:04
.... по ЖК окремо!
- а про львівські ЖК теж тут можете давати інфу(акції)?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 23 тра, 2019 11:09
Долярчик
Наразі збираємо інфо по Києву, та можна подивитися і Львів. А чому саме це місто цікавить і на що саме нам звернути увагу?
Додано: Чет 23 тра, 2019 11:50
... за крок до перевороту думок ©
... так, так..... всі начитались Кіосаки, а воно...... упссссс - в нас чомусь не діє)) - ну, або не зовсім діє...
- з однухи - зробити 2 студії - вже обговорювали, - що краще таки зробити з неї двуху, ніж 2 студії!
- бо і на ремонт більше потрібно(окремі робити с/в і ставити лічильники) і гемору зі здачею теж більше...
- а на нерухомості можна заробити теж по Кіосакі - тільки по його іншій стратегії, де сказано "стань банком, а не банкіром"
- теж, не знаю, як воно "танцює" до наших законів, але гемору там теж достатньо!
- так от - вдвох словах суть: берете квартиру(краще на котловані, щоб дешевше) і подаєте оголошення(перед здачею об'єкту), що продаєте квартиру у розтермінування! - по суті та ж іпотека, тільки Ви виступаєте у ролі банку і ГОЛОВНЕ, умови - теж придумуєте Ви!(наприклад, у договорі прописати, що через 3 місяці, після протермінування місячного внеску, квартира повністю повертається Вам... - і теж всяку пеню прописати за протермінування... і т. д. )
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 23 тра, 2019 11:54
...бо я з міста Лева
- цікаво ВЧАСНО "засвічувати" різного роду акції і знижки різних забудовників і вказувати ЖК, на які саме ці знижки діють...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 23 тра, 2019 11:57
Долярчик
Це щось новеньке та схоже на те, що може закінчитися так: якщо позичаєш гроші, то розраховуй і так, що можеш про них забути. Є реальні історії від людей, яким це вдалося довести до кінця?
Додано: Чет 23 тра, 2019 11:58
Долярчик
приємно познайомитись. Передам інформацію щодо Ваших побажань.
Додано: Чет 23 тра, 2019 12:31
.... я тільки пояснив суть одного пункту з книги Кіосаки..... - сам я б на таке не відважився
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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