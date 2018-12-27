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Про нерухомість у Києві останнім часом
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 23 тра, 2019 12:32
RealtyExpert написав:Долярчик
приємно познайомитись. Передам інформацію щодо Ваших побажань.
... навзаєм!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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