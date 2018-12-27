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Про нерухомість у
Києві останнім часом

Про нерухомість у Києві останнім часом
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 12:32

  RealtyExpert написав:Долярчик
приємно познайомитись. Передам інформацію щодо Ваших побажань.

... навзаєм!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 13:50

RealtyExpert
Какой смысл в Вашей ветке, если уже давно есть подобная тема:
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
l66
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 15:55

... за крок до перевороту думок ©ч. 2

  Ethereum написав:
  Долярчик написав:
  RealtyExpert написав:Якщо все грамотно розрахувати, можна повністю виплатити іпотеку грошима, отриманими від здачі квартири в оренду.

... так трохи не виходить ;)
1) - якщо взяти готову з ремонтом, щоб ЗРАЗУ запустити квартирантів, то орендні кошти будуть складати десь 50-60% від іпотеки(місяць до місяця)
- тобто, лише ~ ПОЛОВИНУ! - будуть оплачувати орендарі Вашу іпотеку!
(розрахунки робив відносно іпотечних ~ 20%...... +/- такі відсотки по іпотеці "гуляють" по банках)
2)...а якщо брати "на котловані" - то тут так, оренда +/- ПОКРИВАЄ платіжку по іпотеці, навіть, разом з майбутнім ремонтом включно!........ АЛЕ! - до здавання в оренду потрібно чекати(а заодно і сплачувати) 1,5-2р!
- а це знову не виходить, що орендарі покривають ПОВНІСТЮ іпотеку! :?:


Абсолютно правильно,ми не в Польщі де кредит 2.5-6 %,залежно від валюти

.... але, якщо розглянути подобову аренду, чи зробити хостел, то.... - може тут і вийде 1:1 або навіть, в плюс!
- але, це вже дуже АКТИВНИЙ і геморний бізнес!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 18:21

l66
Ми тут без прогнозів, живемо одним днем) А там побачимо, може і видно буде той обвал, поки слідкуємо за пропозиціями.
Але ж ви й самі помітили, що у забудовників одна пісня, вони майже щомісяця розповідають то про подорожчання матеріалів, то про те, що люди їдуть з країни і на будівництві тре підіймати заробітну платню... :roll:

У них плани по подорожчанню, наприклад, Укрбуд (УБ) кожні пів року на 500-2000 гривень на м2 підвищує - це святе. Потім вони розповідають про рівень готовності житлового комплексу (ЖК) - і знову підвищення, але тут вже більші суми йдуть. Потім планове підвищення + і одразу акція = ціна вважай не змінилася, але у клієнта враження, ніби зекономив :?

Ми намагаємось донести людям, що насправді пропонують наразі забудовники і як реагують на зміни в країні. Як дивимось, життя іде далі і люди купують нерухомість.

Будуть цікаві історії - приєднуйтесь, пишіть і ви з нами, свої спостереження та враження :D

Разом складемо пазл: бульбашка надулася чи ні :shock:
RealtyExpert
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 18:29

Долярчик
Сама дохідна оренда - подобова. Для цього потрібно мати добре обставлену квартиру (бажано в хорошому районі) і здавати її як готельний номер (але так, геморно)

Якщо метою інвестора є максимальна вигода від довгострокової оренди, то краще купувати ходові малорозмірні квартири в зручно розташованому з точки зору транспорту районі. Та з можливостями "розповсюдження" віддаленої роботи вже скоро це не буде мати особливого значення.

Кажуть, що найбільш рентабельно здавати житлоплощу в дешевій хрущовці, але така квартира втрачає вартість набагато швидше, ніж апартаменти в новобудові. По цифрам - не зорієнтую сходу, треба рахувати на прикладах з одного району.
RealtyExpert
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 19:56

Re: Про нерухомість у Києві останнім часом

  RealtyExpert написав:Кажуть, що найбільш рентабельно здавати житлоплощу в дешевій хрущовці, але така квартира втрачає вартість набагато швидше, ніж апартаменти в новобудові. По цифрам - не зорієнтую сходу, треба рахувати на прикладах з одного району

.... воно то так, але заглядуючи у майбутнє - такі квартири малоліквідні і продати їх можна буде лише за копійки(і не факт, що вона себе відіб'є орендою за ті роки)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 08:13

Долярчик
Доброго ранку. Можна сказати - і здавали вони її в оренду до кінця її днів...)
RealtyExpert
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 08:15

Новини від експертів

Ще одна афера з орендою квартир

Пошук кращої пропозиції займає багато часу, а кращі об'єкти розбирають. Дефіцитом вигідних пропозицій скористалися аферисти.

Це якісний апгрейд старої схеми з передоплатою за оренду квартир.

Суть схеми
Створюється фейковий аккаунт відомих ріелторів
На акаунті розміщуються сертифікати, регалії, документи справжніх фахівців, які нічого не підозрюють
Від імені лже-аккаунта розміщується оголошення про здачу в оренду квартир
За резервування квартир вимагають передоплату
Після отримання передоплати зловмисники зникають, залишаючи ошуканих людей один на один зы справжніми ріелторами


Зафіксовано понад 10 таких випадків в Києві. Оголошення про оренду подавалися від імені київських і рівненських ріелторів. Можливо, схема працює і в інших областях.
RealtyExpert
 
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