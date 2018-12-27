Про нерухомість у Києві останнім часом

... навзаєм!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 23 тра, 2019 12:32
... навзаєм!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 23 тра, 2019 13:50
RealtyExpert
Какой смысл в Вашей ветке, если уже давно есть подобная тема:
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 23 тра, 2019 15:55
... за крок до перевороту думок ©ч. 2
.... але, якщо розглянути подобову аренду, чи зробити хостел, то.... - може тут і вийде 1:1 або навіть, в плюс!
- але, це вже дуже АКТИВНИЙ і геморний бізнес!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 23 тра, 2019 18:21
l66
Ми тут без прогнозів, живемо одним днем) А там побачимо, може і видно буде той обвал, поки слідкуємо за пропозиціями.
Але ж ви й самі помітили, що у забудовників одна пісня, вони майже щомісяця розповідають то про подорожчання матеріалів, то про те, що люди їдуть з країни і на будівництві тре підіймати заробітну платню...
У них плани по подорожчанню, наприклад, Укрбуд (УБ) кожні пів року на 500-2000 гривень на м2 підвищує - це святе. Потім вони розповідають про рівень готовності житлового комплексу (ЖК) - і знову підвищення, але тут вже більші суми йдуть. Потім планове підвищення + і одразу акція = ціна вважай не змінилася, але у клієнта враження, ніби зекономив
Ми намагаємось донести людям, що насправді пропонують наразі забудовники і як реагують на зміни в країні. Як дивимось, життя іде далі і люди купують нерухомість.
Будуть цікаві історії - приєднуйтесь, пишіть і ви з нами, свої спостереження та враження
Разом складемо пазл: бульбашка надулася чи ні
Додано: Чет 23 тра, 2019 18:29
Долярчик
Сама дохідна оренда - подобова. Для цього потрібно мати добре обставлену квартиру (бажано в хорошому районі) і здавати її як готельний номер (але так, геморно)
Якщо метою інвестора є максимальна вигода від довгострокової оренди, то краще купувати ходові малорозмірні квартири в зручно розташованому з точки зору транспорту районі. Та з можливостями "розповсюдження" віддаленої роботи вже скоро це не буде мати особливого значення.
Кажуть, що найбільш рентабельно здавати житлоплощу в дешевій хрущовці, але така квартира втрачає вартість набагато швидше, ніж апартаменти в новобудові. По цифрам - не зорієнтую сходу, треба рахувати на прикладах з одного району.
Додано: Чет 23 тра, 2019 19:56
Re: Про нерухомість у Києві останнім часом
.... воно то так, але заглядуючи у майбутнє - такі квартири малоліквідні і продати їх можна буде лише за копійки(і не факт, що вона себе відіб'є орендою за ті роки)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 24 тра, 2019 08:13
Долярчик
Доброго ранку. Можна сказати - і здавали вони її в оренду до кінця її днів...)
Додано: П'ят 24 тра, 2019 08:15
Новини від експертів
Ще одна афера з орендою квартир
Пошук кращої пропозиції займає багато часу, а кращі об'єкти розбирають. Дефіцитом вигідних пропозицій скористалися аферисти.
Це якісний апгрейд старої схеми з передоплатою за оренду квартир.
Суть схеми
Створюється фейковий аккаунт відомих ріелторів
На акаунті розміщуються сертифікати, регалії, документи справжніх фахівців, які нічого не підозрюють
Від імені лже-аккаунта розміщується оголошення про здачу в оренду квартир
За резервування квартир вимагають передоплату
Після отримання передоплати зловмисники зникають, залишаючи ошуканих людей один на один зы справжніми ріелторами
Зафіксовано понад 10 таких випадків в Києві. Оголошення про оренду подавалися від імені київських і рівненських ріелторів. Можливо, схема працює і в інших областях.
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