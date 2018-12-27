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Про нерухомість у
Києві останнім часом

Про нерухомість у Києві останнім часом
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 13:46

Mariya_mariya
А які плюси таунхауса на Ваш погляд?
RealtyExpert
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 11:39

Тест з нерухомості

Мої вітання усім!

Плануєте купити нерухомість, але ще не визначилися з об'єктом?
Пройдіть яскравий тест від «Мінфіну» і дізнайтеся, як добре ви знаєте житлові комплекси столиці.

https://minfin.com.ua/ua/realty/article ... kah-kieva/

Бажаю приємних вихідних і поздоровляю усіх батьків із закінченням навчального року! 93 дні вихідних у дітей попереду, тримайтеся)
RealtyExpert
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 23:40

Долярчик, ідея продавати з розтермінуванням - цікава, за умови, якщо одночасно продаєте таким чином мінімум 3 квартири, певно. А якщо вона одна, то який сенс? Куди б реінвестували ті 30% що відразу отримаєте? У забудовника ж дорожче брати у розтермінування.
Чи не цікавіше стати забудовником у передмісті, наприклад?)
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 16:02

Депозити або нерухомість. За та проти

За скільки окупиться квартира, якщо вкласти в неї гроші сьогодні? Скільки річних можна заробити, здаючи в нерухомість житло? Чи буде таке вкладення вигідніше, ніж депозит в банку?
Докладно: https://minfin.com.ua/ua/realty/article ... -i-protiv/
RealtyExpert
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 16:03

Акційні пропозиції

https://minfin.com.ua/ua/realty/article ... zhayutsya/
RealtyExpert
 
Повідомлень: 22
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