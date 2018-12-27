Про нерухомість у Києві останнім часом

Mariya_mariya
А які плюси таунхауса на Ваш погляд?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 31 тра, 2019 11:39
Тест з нерухомості
Мої вітання усім!
Плануєте купити нерухомість, але ще не визначилися з об'єктом?
Пройдіть яскравий тест від «Мінфіну» і дізнайтеся, як добре ви знаєте житлові комплекси столиці.
Бажаю приємних вихідних і поздоровляю усіх батьків із закінченням навчального року! 93 дні вихідних у дітей попереду, тримайтеся)
Додано: Суб 01 чер, 2019 23:40
Долярчик, ідея продавати з розтермінуванням - цікава, за умови, якщо одночасно продаєте таким чином мінімум 3 квартири, певно. А якщо вона одна, то який сенс? Куди б реінвестували ті 30% що відразу отримаєте? У забудовника ж дорожче брати у розтермінування.
Чи не цікавіше стати забудовником у передмісті, наприклад?)
Додано: Чет 13 чер, 2019 16:02
Депозити або нерухомість. За та проти
За скільки окупиться квартира, якщо вкласти в неї гроші сьогодні? Скільки річних можна заробити, здаючи в нерухомість житло? Чи буде таке вкладення вигідніше, ніж депозит в банку?
Докладно:
Додано: Чет 13 чер, 2019 16:03
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