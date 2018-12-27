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Про нерухомість у
Києві останнім часом

Про нерухомість у Києві останнім часом
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<12345>
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 13:46

Mariya_mariya
А які плюси таунхауса на Ваш погляд?
RealtyExpert
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 11:39

Тест з нерухомості

Мої вітання усім!

Плануєте купити нерухомість, але ще не визначилися з об'єктом?
Пройдіть яскравий тест від «Мінфіну» і дізнайтеся, як добре ви знаєте житлові комплекси столиці.

https://minfin.com.ua/ua/realty/article ... kah-kieva/

Бажаю приємних вихідних і поздоровляю усіх батьків із закінченням навчального року! 93 дні вихідних у дітей попереду, тримайтеся)
RealtyExpert
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 23:40

Долярчик, ідея продавати з розтермінуванням - цікава, за умови, якщо одночасно продаєте таким чином мінімум 3 квартири, певно. А якщо вона одна, то який сенс? Куди б реінвестували ті 30% що відразу отримаєте? У забудовника ж дорожче брати у розтермінування.
Чи не цікавіше стати забудовником у передмісті, наприклад?)
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 16:02

Депозити або нерухомість. За та проти

За скільки окупиться квартира, якщо вкласти в неї гроші сьогодні? Скільки річних можна заробити, здаючи в нерухомість житло? Чи буде таке вкладення вигідніше, ніж депозит в банку?
Докладно: https://minfin.com.ua/ua/realty/article ... -i-protiv/
RealtyExpert
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 16:03

Акційні пропозиції

https://minfin.com.ua/ua/realty/article ... zhayutsya/
RealtyExpert
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 18:28

Длинная инвестиция в недвижимость

Здравствуйте, как можно инвестировать в недвижимость Киева с минимальным риском? Хочу вложить до 100.000 долл., получать доход от аренды. Котлован не рассматриваю, только готовое и сданное.
13062019
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 20:58

RealtyExpert
почему именно квартира? это не очень выгодно
Чат в телеграм, обсуждение инвестирования в недвижимость: @investmentreal
Viareggio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:14

Длинная инвестиция в недвижимость

13062019
Здравствуйте. Если хотите с минимальным риском, то окупаться будет долго. Готовые квартиры стоят на порядок дороже + ремонт 30-50% стоимости квартиры. 19,5% налоги.И это еще далеко не всё.

Инвестировать в одиничные объекты недвижимости можно если:
1. Сформирован фин. резерв (минимум на 6 месяцев расходов)
2. Здоровье застраховано
3. Вы начали создавать капитал для пассивного дохода на пенсии
4. Начали создавать капитал для обучения детей (если нужно)
RealtyExpert
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:25

  RealtyExpert написав:13062019
Здравствуйте. Если хотите с минимальным риском, то окупаться будет долго. Готовые квартиры стоят на порядок дороже + ремонт 30-50% стоимости квартиры. 19,5% налоги.И это еще далеко не всё.

Инвестировать в одиничные объекты недвижимости можно если:
1. Сформирован фин. резерв (минимум на 6 месяцев расходов)
2. Здоровье застраховано
3. Вы начали создавать капитал для пассивного дохода на пенсии
4. Начали создавать капитал для обучения детей (если нужно)

Я купил коммерческое помещение, сдаю с доходом 10 годовых, и цена выросла за год процентов на 10. Вторичка. Арендатора нашел сразу как угадал рыночную цену аренды на свой объект. А квартиры да, скоро одни пенсионеры останутся в Украине, а им аренда не нужна.
Чат в телеграм, обсуждение инвестирования в недвижимость: @investmentreal
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:33

Viareggio
Это хорошо, что угадали цену аренды. А то и такие истории бывают: https://www.facebook.com/groups/nebtop/ ... 481287953/
RealtyExpert
 
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