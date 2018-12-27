Про нерухомість у Києві останнім часом

Mariya_mariya
А які плюси таунхауса на Ваш погляд?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 31 тра, 2019 11:39
Тест з нерухомості
Мої вітання усім!
Плануєте купити нерухомість, але ще не визначилися з об'єктом?
Пройдіть яскравий тест від «Мінфіну» і дізнайтеся, як добре ви знаєте житлові комплекси столиці.
Бажаю приємних вихідних і поздоровляю усіх батьків із закінченням навчального року! 93 дні вихідних у дітей попереду, тримайтеся)
Додано: Суб 01 чер, 2019 23:40
Долярчик, ідея продавати з розтермінуванням - цікава, за умови, якщо одночасно продаєте таким чином мінімум 3 квартири, певно. А якщо вона одна, то який сенс? Куди б реінвестували ті 30% що відразу отримаєте? У забудовника ж дорожче брати у розтермінування.
Чи не цікавіше стати забудовником у передмісті, наприклад?)
Додано: Чет 13 чер, 2019 16:02
Депозити або нерухомість. За та проти
За скільки окупиться квартира, якщо вкласти в неї гроші сьогодні? Скільки річних можна заробити, здаючи в нерухомість житло? Чи буде таке вкладення вигідніше, ніж депозит в банку?
Докладно:
Додано: Чет 13 чер, 2019 16:03
Акційні пропозиції
Додано: Чет 13 чер, 2019 18:28
Длинная инвестиция в недвижимость
Здравствуйте, как можно инвестировать в недвижимость Киева с минимальным риском? Хочу вложить до 100.000 долл., получать доход от аренды. Котлован не рассматриваю, только готовое и сданное.
Додано: Чет 13 чер, 2019 20:58
RealtyExpert
почему именно квартира? это не очень выгодно
Чат в телеграм, обсуждение инвестирования в недвижимость: @investmentreal
Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:14
Длинная инвестиция в недвижимость
13062019
Здравствуйте. Если хотите с минимальным риском, то окупаться будет долго. Готовые квартиры стоят на порядок дороже + ремонт 30-50% стоимости квартиры. 19,5% налоги.И это еще далеко не всё.
Инвестировать в одиничные объекты недвижимости можно если:
1. Сформирован фин. резерв (минимум на 6 месяцев расходов)
2. Здоровье застраховано
3. Вы начали создавать капитал для пассивного дохода на пенсии
4. Начали создавать капитал для обучения детей (если нужно)
Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:25
Я купил коммерческое помещение, сдаю с доходом 10 годовых, и цена выросла за год процентов на 10. Вторичка. Арендатора нашел сразу как угадал рыночную цену аренды на свой объект. А квартиры да, скоро одни пенсионеры останутся в Украине, а им аренда не нужна.
Чат в телеграм, обсуждение инвестирования в недвижимость: @investmentreal
Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:33
Viareggio
Это хорошо, что угадали цену аренды. А то и такие истории бывают:
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