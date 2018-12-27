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Про нерухомість у
Києві останнім часом

Про нерухомість у Києві останнім часом
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:39

  RealtyExpert написав:Viareggio
Это хорошо, что угадали цену аренды. А то и такие истории бывают: https://www.facebook.com/groups/nebtop/ ... 481287953/

Он же наверняка арки сделал, двери поубирал, санузел объединил)
В коммерции чем хорошо: лучше ничего не трогать, все сделает арендатор.
Чат в телеграм, обсуждение инвестирования в недвижимость: @investmentreal
Viareggio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 13:44

Нет жизни: что происходит с ценами на киевскую недвижимость

https://minfin.com.ua/2019/06/14/38012847/
«Были периоды, когда никто даже не звонил, не говоря уже о просмотрах и сделках. Апрель, который всегда считался очень активным, в этом году стал «мертвым», а в мае традиционно начался период затяжных выходных, и спрос еще больше упал», — говорит руководитель агентства Best&Seller Ирина Луханина.
RealtyExpert
 
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