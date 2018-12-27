Про нерухомість у Києві останнім часом

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https://minfin.com.ua/2019/06/14/38012847/ «Были периоды, когда никто даже не звонил, не говоря уже о просмотрах и сделках. Апрель, который всегда считался очень активным, в этом году стал «мертвым», а в мае традиционно начался период затяжных выходных, и спрос еще больше упал», — говорит руководитель агентства Best&Seller Ирина Луханина.