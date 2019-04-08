В Україні можна буде будувати будинки заввишки 150 м

Додано: Сер 22 тра, 2019 10:45

summacut написав: P.S.: сам живу в 9эт, 2 подъезда, 1 этаж - коммерсы, выходы с другой стороны. Во дворе широкий тротуар вдоль дома, за ним проезд , где без проблем паркуются 30 автомобилей и еще за ним детская площадка сотки полторы. и то мне кажется, что как-то тесновато во дворе P.S.: сам живу в 9эт, 2 подъезда, 1 этаж - коммерсы, выходы с другой стороны. Во дворе широкий тротуар вдоль дома, за ним проезд , где без проблем паркуются 30 автомобилей и еще за ним детская площадка сотки полторы. и то мне кажется, что как-то тесновато во дворе

Только когда надо что-то облагородить - денег нет. Отремонтировать подъезд - денег нет. У Вас хоть ОСББ ест - та наверняка нет, это же дорого. Это же депутаты должен делать, мер, еще кто-то... Пофигу что в подъезде краска отваливается и мочей воняет - зато есть где машину поставить. Про лифты я вообще молчу. В таких домах на них обращают внимание только когда кто-то застрянет или лифт вообще упадет. Ну если крыща потечет то несчастные будут тазики подставлять. т.к с каждой квартиры получится очень солидная сумма. Если бы вы еще платили налог за использование земли, было бы еще веселее.Я конечно могу ошибаться, если это не так, выложите фото своего подъезда, лифта и придомовой территории.