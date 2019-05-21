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Глава адміністрації Зеленського
зробив заяву щодо цін на газ

Глава адміністрації Зеленського зробив заяву щодо цін на газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 11:50

Глава адміністрації Зеленського зробив заяву щодо цін на газ

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив призначений на посаду 21 травня глава Адміністрації президента України Андрій Богдан.

Дивися повний текст Глава адміністрації Зеленського зробив заяву щодо цін на газ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 21:08

Бла-бла-бла.
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 05:46

Я не могу своевременно оплачивать коммунальные услуги, по скольку работаю в Германии, но один раз в пол года я приезжаю и всё оплачиваю.
Будет ли сниматься пеня, за не своевременную оплату?
bogrimar
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 06:57

Re: Глава адміністрації Зеленського зробив заяву щодо цін на

Будет
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 09:09

  bogrimar написав:Я не могу своевременно оплачивать коммунальные услуги, по скольку работаю в Германии, но один раз в пол года я приезжаю и всё оплачиваю.
Будет ли сниматься пеня, за не своевременную оплату?


Да там той пени набежит на одну сосиску в Германии. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 09:25

  bogrimar написав:Я не могу своевременно оплачивать коммунальные услуги, по скольку работаю в Германии, но один раз в пол года я приезжаю и всё оплачиваю.
Будет ли сниматься пеня, за не своевременную оплату?

Что мешает работая "за бугром" оплачивать комуналку ежемесячно? -- У того же Portmone можно любую карту подвязать...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 09:50

Re: Глава адміністрації Зеленського зробив заяву щодо цін на

  _hunter написав:Что мешает работая "за бугром" оплачивать комуналку ежемесячно? -- У того же Portmone можно любую карту подвязать...

зарегистрировался специально чтоб вставить 5 копеек о наболевшем.
моя теория, что это один из тех, кто только через терминал оплачивает услуги, вместо того, чтобы закинуть денег на карту и сделать это уже в личном кабинете. стоишь за ними в очереди и ждешь пока он что-то впишет туда, пока ему приват24 отзвонится о подтверждении потом еще будет вписывать номер, чтоб ему сдачу отправили... гррр. =)
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 12:38

  bogrimar написав:Я не могу своевременно оплачивать коммунальные услуги, по скольку работаю в Германии, но один раз в пол года я приезжаю и всё оплачиваю.
Будет ли сниматься пеня, за не своевременную оплату?

Как сказано выше пользуйтесь электронными сервисами банков, которые позволяют это делать через интернет или же оплачивайте авансом если не хотите пеню :).
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человека интересует чтобы субсидию не сняли за несвоевременную оплату, а вы тут банки-шманки... приват24...
antifox2014
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