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Глава адміністрації Зеленського
зробив заяву щодо цін на газ

Глава адміністрації Зеленського зробив заяву щодо цін на газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 15:57

Вы не думайте о как понизить цены на газ. Хотите рыночную,ок. Тогда думайте как сделать рыночными зарплаты,как в Европе!
bestmontaj2019
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 16:20

А где обещание тут же снизить тарифы и налоги?
Все уже насмотрелись кина как Голобородько посылает МВФ и снижает тарифы и налоги. Это МВФ было во всём виновато, они же за откаты 3% работают.
olegan
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 23:10

  bestmontaj2019 написав:Вы не думайте о как понизить цены на газ. Хотите рыночную,ок. Тогда думайте как сделать рыночными зарплаты,как в Европе!


Так не рыночную. А как скажут в мвф. Кстати, как обычно в нарушение нового закона о рынке газа, который вступил в силу.

Законы ж только для лохов 8)

По результатам электронных биржевых торгов на ТБ «Украинская энергетическая биржа» по состоянию на 23.05.2019 г. рыночная средневзвешенная цена (в т.ч. НДС) на июнь 2019 - 6658.28 грн/тыс. куб.м
+ примерно 7% за транспорт по стране и будет конечная цена 7100-7200 грн.
Причем в этом тарифе уже заложена гос.наценка процентов 250 к реальной себестоимости.

Ну а человекообразному, зовущему себя "министр регионального развития, строительства и ЖКХ" Геннадий Зубко, который посоветовал не ждать снижения тарифов на газ и пояснял, что Украина не может влиять на рыночную цену газа в Европе - тупость которого даже комментировать не хочется, кто-нибудь бы взял и пояснил, что Украина газ сама добывает и его хватает, даже не на 100%, а на 120% для всех внутренних потребностей, исключая промышленность.

А промышленность в состоянии газ закупать по рыночной цене и продавать свою продукцию по рыночной цене. И функция правительства лишь в одном - обеспечить возможность им этот газ купить на рынке, в любой стране мира и получить.

Население и ТЭК в этой цепочке при чем?

Л -логика, но не всем по-зубкам доступная :mrgreen:
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 06:55

Тарифы можно снизить, убрав, фирмы прокладки. Ведь не секрет, что от добывающих компаний продукт идёт на фирму к Васе, тот передает со своим интересом Пете, тот уже со своими уже 5 копейками дальше и пока это все доходит до потребителя - цена немыслимая . В нищей стране растет число миллиардеров - владельцев прокладок, а народ скоро начнёт мебель сжигать, чтобы зимой согреться, и при лучинах сидеть, как в блокадном Ленинграде. И пока у нас такой будет бизнес, ничего не поменяется. Стратегический продукт не должен быть объектом бизнеса. А для самого бизнеса нужны четкие законы с моральной составляющей. Потому что и Васе, и Пете глубоко наплевать, сколько детей умрет от холода зимой где-то там внизу.
evasokoloff
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 11:26

А чому ми повинни купувати свий газ по евро цинам даже наприклад село першотравневе . Харкивскои обл наприклад там газови скважени ище з 80 х рокив стоят працют и то далеко не останни скважинии а нам трусять що в России купуемо то брехня для России ми тильки трасса
doncenkovitalik
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 11:32

И воще як державные может стать часним вопрос
doncenkovitalik
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:03

Когда то скотина Яценюк кричал нам хватает Украинского газа. А теперь когда эта сволочь добралась до власти уже не хватает. Твари воровские, жрать меньше надо.
sk067
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