Омелян повідомив, скільки кілометрів доріг...

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Додано: Чет 23 тра, 2019 12:04
У нас в городе делали ямочный ремонт во многих местах. За все дороги сказать не могу, но по одной я постоянно езжу ..... через 2 месяца, в месте с дождем, смыло асфальт!!!
Додано: Чет 23 тра, 2019 12:11
Додано: Чет 23 тра, 2019 12:46
Так давайте сравним. Тогда папиредники, кстати, тоже рассказывали о невиданных ранее достижениях
По программе Евро-2012 построено 1719 км дорог. За 2 последних года сделано больше, чем за 19 предыдущих лет.
2 миллиарда долларов и 1719 км.
Кстати, по тогда построенным (капитально отремонтированным) дорогам и сейчас, по большинству даже вполне комфортно, можно ездить, одна лишь дорога Киев-Львов-Полтава-Харьков, протяженностью за 800 км, многого стоит.
А где так реконструировали у Омеляна?
Не участками в 1-5-15 км, кусками разбросанными по стране, а комплексно построили одну-две дороги, в несколько сотен километров? НЕ назовете?
Востаннє редагувалось EKO в Чет 23 тра, 2019 12:52, всього редагувалось 2 разів.
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