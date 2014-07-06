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coulthard написав:"В платежах за содержание дома капитальный ремонт не включен, поэтому, по идее, каждые 10-15 лет украинцы должны были сами собирать шестизначные суммы для ремонта или замены лифтов, утепления стен, реконструкции, укрепления, замены окон в подъездах и т.д."
Сечас - да, не включен, а за те года, когда был включен, капремонт делать будут? Или эти деньги уже честно украдены?
Да никогда коммунальные платежи не покрывали даже расходов на текущий ремонт, не то что на капитальный. А тем более в "те года", при копеечной тогдашней коммуналке
Эта "копеечная коммуналка" равно как и бесплатное образование и медицина покрывалась копеечными зарплатами. Для того чтобы начать новый отсчет после распада СССР нужно было провести не грабительскую приватизацию в результате которой большинство остались с дыркой от бублика
Faceless написав:Да никогда коммунальные платежи не покрывали даже расходов на текущий ремонт, не то что на капитальный
Не правда. Приведу пример дома с родителями.. там как раз совковая 4-х подьездная девятиэтажка. Тариф коммуналки 7,8 грн/метр. Площадь дома 9600 метров жилой и не жилой площади в СОБСТВЕННОСТИ. То есть за которую насчитывается коммуналка. Есть еще общие подвала и чердак но эту площадь я не считаю. В итоге имеем 7,8* 9600= 74880 грн/месяц. Растраты это вывоз мусора 1 контейнер 885 грн в неделю вывозят 3 контейнера 2 раза .. то есть в месяц 24- 27 контейнера мусора 24*885= 21240 грн. Вижу дворника но его зарплата минималка (может когда премия) суммарно не более 5000 грн/месяц. В итоге расходы на дом мусор 21240+ дворник 5000 грн + бухгалтер (но он не на один дом) пусть часть в зарплате 1000 грн = 27240 грн..в принципе все. Имеем 74880 - 27240 = 47640 грн в профите ЖЕК-у. В реальности меньше так как иногда вызывает население аварийки .. спишем еще тысяч 10 000 на них. Но все равно 35 000/мес ЖЕК имеет в карман. Если кто то скажет - а там сантехник/лампочи/электрик и пр... отвечу все за СВОИ деньги. Сантехник то может и имеет ставку но вот мне ему все равно оплатить вызов надо. Так что платить ему ставку за мой счет бессмысленная трата денег..Текущий ремонт?? Нет не слышали... пару раз в год летом травку разве что на газоне покосят и все...Срывало крышу при урагане, лопались трубы канализации в подвале, общедомовой счетчик на отопление.. все сами скидывались и делали. Причем только часть жителей так как % совко-пенсовской биомассы в доме весьма велик. Это контингент который ничего не хочет платить и делать пока ему квартиру говном не зальет а потом строчит жалобы во все инстанции как с пулемета но продолжает жить в говенях. PS как видим финансы которые можно направить на ремонт дома успешно распиливает ЖЕК...и не надо рассказывать сказки про недостачу денег с коммуналки на ремонты.
Ключевой момент законопроекта - исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов, являясь заказчиком проекта реконструкции будут определять размеры площади нового жилья, естественно, исходя из своих, часто ограниченных, материальных возможностей. Как бы тут не переселиться из унаследованной старенькой уютной трёшки в новую гостинку - однушку в состоянии "от строителей".