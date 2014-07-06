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Як розселятимуть "хрущовки"

Як розселятимуть "хрущовки"
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:30

Re: Як розселятимуть

Чтобы по-настоящему содержать многоквартирный дом, с регулярными текущими ремонтами и капитальным, до того уровня, как например, в Минске, нужно гораздо больше, чем 5-8 грн./метр. В Минске регулярно "мокрой" штукатуркой ремонтируют фасады, ремонтируются дорожки между домами и тротуары, чистятся и подстригаются газоны. В результате даже микрорайон времён советского застоя издалека напоминает малоэтажный ЖК-новострой, где приятно находиться.
detec
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:33

Мне кажется, что вопрос о том, как сносить пятиэтажки и кого-то расселять, вообще не актуален. В Днепре в начале века выжгли весь центр, и вопрос решился куда проще для застройщиков. В Киеве все равно в обозримой перспективе не будет столь сумасшедшего платежеспособного спроса на новое жилье, чтобы заставить застройщиков раскошелиться. Тем более что многие из них ориентируются на более высокую маржинальность при небольшом предложении (так меньше риски). А вне Киева... Ну, в Одессе что-то по примеру Днепра не проблема организовать)))), равно как во Львове. А еще где-то это неоправданно в любом случае
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:47

  detec написав:Чтобы по-настоящему содержать многоквартирный дом, с регулярными текущими ремонтами и капитальным, до того уровня, как например, в Минске, нужно гораздо больше, чем 5-8 грн./метр. В Минске регулярно "мокрой" штукатуркой ремонтируют фасады, .

Что значит "регулярно ремонтируют фасады"?
Это как, раз в 10,20 или 30 лет?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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