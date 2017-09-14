У Росії набула чинності заборона на вуличні табло з курсами валют відповідно до вказівки Центробанку.
Дивися повний текст Чергова заборона в Росії: вуличні табло з курсами валют тепер поза законом.
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:37
Чергова заборона в Росії: вуличні табло з курсами валют...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чергова заборона в Росії: вуличні табло з курсами валют тепер поза законом.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:56
"С инициативой о запрете электронных табло с обменными курсами Центробанк выступил в феврале, объяснив это необходимостью ужесточения борьбы с нелегальными обменниками."
Бу-га-га!!
Когда табло нет, то легче "найти и обезвредить" нелегальные обменники.
И в помещении курс магическим образом будет всегда соответствовать реальному, не то что, что на ваших непонятных эляктроных табло )))
Д-Деградация
Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:17
Это очень тревожный знак. Я уже давно жду обвала гривни, все к этому идет, но если синхронно с рублем - это обвалит гривню еще больше
Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:22
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