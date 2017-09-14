У Росії набула чинності заборона на вуличні табло з курсами валют відповідно до вказівки Центробанку.
Дивися повний текст Чергова заборона в Росії: вуличні табло з курсами валют тепер поза законом.
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:37
Чергова заборона в Росії: вуличні табло з курсами валют...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чергова заборона в Росії: вуличні табло з курсами валют тепер поза законом.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:56
"С инициативой о запрете электронных табло с обменными курсами Центробанк выступил в феврале, объяснив это необходимостью ужесточения борьбы с нелегальными обменниками."
Бу-га-га!!
Когда табло нет, то легче "найти и обезвредить" нелегальные обменники.
И в помещении курс магическим образом будет всегда соответствовать реальному, не то что, что на ваших непонятных эляктроных табло )))
Д-Деградация
Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:17
Это очень тревожный знак. Я уже давно жду обвала гривни, все к этому идет, но если синхронно с рублем - это обвалит гривню еще больше
Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:22
Додано: П'ят 24 тра, 2019 14:22
те кто принимал закон видимо не в курсе, что в эру интернета все эти вывески до п...
Додано: П'ят 24 тра, 2019 15:40
Зараз прийде Волгарь і розкаже, що все правильно на Росії зробили. Тепер народ може міняти валюту і не боятися. )))
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
Додано: Суб 25 тра, 2019 00:31
NetSerpent Доброй ночи! Волгарь видимо занят : ) Напишу своё мнение. Начну с того, что на мой взгляд- это абсолютно верное решение в кризисный период. Особенно когда идет резкое обесценивание национальной валюты. Давайте просто представим, сколько человек, вообще не имеющих на руках долларов и избытков нацвалюты для их приобретения, проходят мимо этих табло. А некоторые ещё и по несколько раз в день. И вот вчера было 25, сегодня 50, а завтра 100500 курс уже светит. Все это видят, массово паникуют и возмущаются, с криками:"Всё пропало!", "Что твориться?" и "Куда бежать?". А так, когда все табло убраны и не маячат перед глазами прохожих, то та часть населения, которая к данному процессу не причастна и обменками не пользуется, даже и знать не будет что там с курсом. Может так, чисто по слухам и новостям, но не собственными глазами ежедневно следить за девальвацией. В принципе всё логично.
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