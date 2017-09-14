Чергова заборона в Росії: вуличні табло з курсами валют...

Додано: Суб 25 тра, 2019 00:31

NetSerpent Доброй ночи! Волгарь видимо занят : ) Напишу своё мнение. Начну с того, что на мой взгляд- это абсолютно верное решение в кризисный период. Особенно когда идет резкое обесценивание национальной валюты. Давайте просто представим, сколько человек, вообще не имеющих на руках долларов и избытков нацвалюты для их приобретения, проходят мимо этих табло. А некоторые ещё и по несколько раз в день. И вот вчера было 25, сегодня 50, а завтра 100500 курс уже светит. Все это видят, массово паникуют и возмущаются, с криками:"Всё пропало!", "Что твориться?" и "Куда бежать?". А так, когда все табло убраны и не маячат перед глазами прохожих, то та часть населения, которая к данному процессу не причастна и обменками не пользуется, даже и знать не будет что там с курсом. Может так, чисто по слухам и новостям, но не собственными глазами ежедневно следить за девальвацией. В принципе всё логично.