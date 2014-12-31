Чергова заборона в Росії: вуличні табло з курсами валют...

Додано: Пон 27 тра, 2019 10:34

Зараз прийде Волгарь і розкаже, що все правильно на Росії зробили. Тепер народ може міняти валюту і не боятися. )))

USD/RUB 64,4575

EUR/RUB 72,1546

Центральный банк Российской Федерации установил с 31.12.2014 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации

Доллар США 56,2584

Евро 68,3427

Не мог прийти - сидел в бане, потому что усомнился в существовании Киевской Руси.Запрет уличных табло - яркое проявление известной национальной тенденции, с которой российское общество борется уже лет 200. ДУРАКИ И ДОРОГИ. Когда дураки, засевшие в ГОСДУРЕ, принимают абсолютно идиотские законы.Которые к счастью не оказывают АБСОЛЮТНО НИКАКОГО ВЛИЯНИЯ на текущую реальность.А вот некоторые комментарии форумчан действительно умилили. Они представляют ярчайшее подтверждение моего давнего тезиса, что Украина сейчас в очень во много - это Россия 2003-го года. А основная беда украинцев в оценке России - это то, что свою текущую реальность они проецируют на Россию 2019-го.Начнем с азов. На моментКак видно, за 4,5 года доллар вырос на 14%, ЕВРО - на 6. Т.е. держать сбережения в валюте бессмысленно - рублевый депозит дает 5-6% в год. Торговли в долларах внутри страны не существует - все (машины/квартиры/земля) оцениваются исключительно в рублях и продаются за рубли. При поездках за границу почти любая банковская рублевая карта позволяет оплачивать покупки в местной валюте.Если же все-таки нужна наличная валюта, то через смартфон ее можно купить в банке за минуту и получить в ближайшем банкомате.Только суммы от 1000+ никто в банках не покупает - у многих есть брокерские счета (а у кого нет, у того есть знакомые/родственники с такими счетами), позволяющими покупать валюту прямо на бирже по ценам ниже курса ЦБ (и, конечно, ниже курсов банков) - сегодня купил, послезавтра получил наличными.Конечно, дядя Трамп, опубликовав пост в Твиттере, может уронить курс на несколько рублей (но вскоре он все равно вернется к уровню 60+).Вот только люди, читающие финансовые форумы, валюту не покупают и в этом случае. На рынке достаточно защитных активов, например акции Сургутнефтегаза, компании у которой постоянно на счету лежит 30+ млрд. долларов. Курс ее акций почти линейно зависит от курса доллара, но у них есть приятный бонус - при цене 40+ рублей за акцию (преф), все ее владельцы на 16/7/2019 (дата отсечения) получат дивиденд в размере 6-60 (16% к цене акции).Именно поэтому НАЛИЧНАЯ ВАЛЮТА (ИЛИ ТАБЛО С КУРСАМИ) в РФ - анахронизм.