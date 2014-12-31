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Чергова заборона в Росії:
вуличні табло з курсами валют...

Чергова заборона в Росії: вуличні табло з курсами валют...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 10:34

Зараз прийде Волгарь і розкаже, що все правильно на Росії зробили. Тепер народ може міняти валюту і не боятися. )))

Не мог прийти - сидел в бане, потому что усомнился в существовании Киевской Руси.
Запрет уличных табло - яркое проявление известной национальной тенденции, с которой российское общество борется уже лет 200. ДУРАКИ И ДОРОГИ. Когда дураки, засевшие в ГОСДУРЕ, принимают абсолютно идиотские законы.
Которые к счастью не оказывают АБСОЛЮТНО НИКАКОГО ВЛИЯНИЯ на текущую реальность.
А вот некоторые комментарии форумчан действительно умилили. Они представляют ярчайшее подтверждение моего давнего тезиса, что Украина сейчас в очень во много - это Россия 2003-го года. А основная беда украинцев в оценке России - это то, что свою текущую реальность они проецируют на Россию 2019-го.
Начнем с азов. На момент
USD/RUB 64,4575
EUR/RUB 72,1546
https://ru.investing.com/equities/gazprom_rts
Центральный банк Российской Федерации установил с 31.12.2014 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации
Доллар США 56,2584
Евро 68,3427
http://www.cbr.ru/currency_base/daily/? ... 31.12.2014
Как видно, за 4,5 года доллар вырос на 14%, ЕВРО - на 6. Т.е. держать сбережения в валюте бессмысленно - рублевый депозит дает 5-6% в год. Торговли в долларах внутри страны не существует - все (машины/квартиры/земля) оцениваются исключительно в рублях и продаются за рубли. При поездках за границу почти любая банковская рублевая карта позволяет оплачивать покупки в местной валюте.
Если же все-таки нужна наличная валюта, то через смартфон ее можно купить в банке за минуту и получить в ближайшем банкомате.
Только суммы от 1000+ никто в банках не покупает - у многих есть брокерские счета (а у кого нет, у того есть знакомые/родственники с такими счетами), позволяющими покупать валюту прямо на бирже по ценам ниже курса ЦБ (и, конечно, ниже курсов банков) - сегодня купил, послезавтра получил наличными.
Конечно, дядя Трамп, опубликовав пост в Твиттере, может уронить курс на несколько рублей (но вскоре он все равно вернется к уровню 60+).
Вот только люди, читающие финансовые форумы, валюту не покупают и в этом случае. На рынке достаточно защитных активов, например акции Сургутнефтегаза, компании у которой постоянно на счету лежит 30+ млрд. долларов. Курс ее акций почти линейно зависит от курса доллара, но у них есть приятный бонус - при цене 40+ рублей за акцию (преф), все ее владельцы на 16/7/2019 (дата отсечения) получат дивиденд в размере 6-60 (16% к цене акции).
Именно поэтому НАЛИЧНАЯ ВАЛЮТА (ИЛИ ТАБЛО С КУРСАМИ) в РФ - анахронизм.
Волгарь
 
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