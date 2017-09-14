Чергова заборона в Росії: вуличні табло з курсами валют...

Додано: Пон 03 чер, 2019 11:05

tar-ru написав: Волгарь написав: Вы передергиваете - я не писал о стабильности рубля, я писал о том, что после любого скачка рубль возвращается к уровню 60+ несколько процентов. Вы передергиваете - я не писал о стабильности рубля, я писал о том, что после любого скачка рубль возвращается к уровню 60+ несколько процентов.



Хорошо, Вы писали:



Волгарь написав: Как видно, за 4,5 года доллар вырос на 14%, ЕВРО - на 6. Т.е. держать сбережения в валюте бессмысленно... Как видно, за 4,5 года доллар вырос на 14%, ЕВРО - на 6. Т.е. держать сбережения в валюте бессмысленно...



Давайте не будем использовать слово "стабильность", если оно Вам так не нравится. Здесь, как основной аргумент бессмысленности валютных сбережений, Вы привели "незначительные колебания курса иностранных валют по отношению к рублю Российской Федерации". Я Вам оппонировал, что более логично было бы взять период для рассчёта в 5 лет, при этом прирост по доллару уже составит 62%, а по евро 44,5%.





Волгарь написав: Эта тенденция прослеживается в течение минимум 5,5 лет, поэтому хранить сбережения в валюте нет никакого смысла - рублевый депозит за этот же срок дал 30+% годовых. Эта тенденция прослеживается в течение минимум 5,5 лет, поэтому хранить сбережения в валюте нет никакого смысла - рублевый депозит за этот же срок дал 30+% годовых.



Картинка говорит сама за себя:









Волгарь написав: ЧЕГО ТУТ НЕ ПОНЯТНОГО? ЧЕГО ТУТ НЕ ПОНЯТНОГО?



Не понятно то, что даже после того, как Вам объяснили, что все Ваши выводы опираются на цифры, которые были рассчитанны за период, выбранный, как минимум, некорректно, Вы продолжаете настаивать на своем и игнорировать "неудобные" для Вас факты. Это, конечно, в случае, если Вы не являетесь сотрудником "Ольгинского" филиала в Нижнем на ставке в 1(одну) акцию "Газпрома" за 1000 постов. В последнем же случае, всё тогда понятно... Хорошо, Вы писали:Давайте не будем использовать слово "стабильность", если оно Вам так не нравится. Здесь, как основной аргумент бессмысленности валютных сбережений, Вы привели "незначительные колебания курса иностранных валют по отношению к рублю Российской Федерации". Я Вам оппонировал, что более логично было бы взять период для рассчёта в 5 лет, при этом прирост по доллару уже составит 62%, а по евро 44,5%.Картинка говорит сама за себя:Не понятно то, что даже после того, какчто все Ваши выводы опираются на цифры, которые были рассчитанны за период, выбранный, как минимум, некорректно, Вы продолжаете настаивать на своем и игнорировать "неудобные" для Вас факты. Это, конечно,

соммеры/сарферы/владвасы/резиденты подола/першие-другие/рыночные/радисты и даже один с ником на три буквы (латинских)

Простите, но ВЫ МНЕ НИЧЕГО ОБЪЯСНИТЬ НЕ МОЖЕТЕ в принципе. Потому что на форуме у нас с Вами разные весовые категории - ВЫ ДЛЯ МЕНЯ НИКТО И ЗВАТЬ ВАС НИКАК, уж простите. Но последняя фраза несомненно свидетельствует о прекрасном знание российских реалий и хорошем арифметики.Потому что получай я построчно за посты в давно канувшем в лету ольгинском агентстве, я бы за 1000 постов зарабатывал аж по 224 рубля (сегодняшний курс Газпрома), а еще 2 недели назад - по 160 (а ведь были времена и по 115), т.е. менее 15 рублей в месяц - на 1 билет на транвай бы не хватило.Но расстаюсь я с Вами НАВСЕГДА вовсе не по этой причине. Бывай Вы на форуме чаще, Вы бы знали, ЧТО ОБЩЕНИЕ СО МНОЙ ЕСТЬ НЕКАЯ ПРИВИЛЕГИЯ. На форуме постоянно присутствуют полтора десятка персонажей, которые обильно цитируют меня, но я их не замечаю (буквально) - они в игноре. Среди них разного рода. Это очень разные люди - от выпускников краткосрочных курсов МинСтеця, повторяющих зады опусов пана Вятровича 5-ти летней давности, до налитегов, рядящихся в тогу ексердов - представителей того племени всеохватывающего и вопиющего непрофессионализма, в итоге и поставивших экономику/демографию/социальную сферу и национальную политику Украины на грань катастрофы. Но всех их объединяет одно - они хоть раз позволили себе хамить мне в типичной для Вас и Вам подобных манере - при полном отсутствии аргументов изволили перейти на личности. А я, знаете ли, хамов не люблю. Поэтому и Вас, голубчик, отправляю прямиком в террариум единомышленников.