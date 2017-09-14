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Чергова заборона в Росії:
вуличні табло з курсами валют...

Чергова заборона в Росії: вуличні табло з курсами валют...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 09:34

  tar-ru написав:
  Волгарь написав:Почитайте мой пост - там достаточно подробно освещено, ПОЧЕМУ сбережения в валюте в России неинтересны.


Позволю себе напомнить Вам, что в ответ на пост, в котором Вы аргументируете стабильность рубля, я привел цифры, которые показывают, что Ваши доводы, мягко говоря, лишь топорная манипуляция цифрами. В ответ услышал только "если вспомнить гривну ПА ВОСЕМЬ", цитаты "Наутилуса" и какие-то сомнительные цифры, не имеющие никакого отношения к затронутой мною теме.

Мне просто интересно, можете ли Вы привести аргументацию, достойную хоть какого-то внимания, или же ответы в стиле "САМ ДУРАК" - это всё, на что Вы способны?

Вы передергиваете - я не писал о стабильности рубля, я писал о том, что после любого скачка рубль возвращается к уровню 60+ несколько процентов.
Эта тенденция прослеживается в течение минимум 5,5 лет, поэтому хранить сбережения в валюте нет никакого смысла - рублевый депозит за этот же срок дал 30+% годовых. Кроме того, в РФ есть работающий фондовый рынок, объем брокерских счетов на котором за год вырос кратно. Да и акции подросли в цене - всего за 2 недели мои 200 тыс. акций Газпрома выросли со 162+ до 210+. Плюс дивиденды с 16/7 - 14-40 на акцию нетто.
А в случае скачка доллара любой нормальный инвестор купит не доллары, а Сургутнефтегаз преф, курс которого линейно зависит от курса того же доллара (+ 6-60 дивидендов в те же сроки на 40-ка рублевую акцию)
ЧЕГО ТУТ НЕ ПОНЯТНОГО?
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 17:55

  Волгарь написав:Вы передергиваете - я не писал о стабильности рубля, я писал о том, что после любого скачка рубль возвращается к уровню 60+ несколько процентов.


То ли дело раньше!

Падение доллара уже не остановить
У хранящих сбережения в долларовой заначке, похоже, не осталось никаких надежд.
В среду американская валюта в России уже во второй раз за две недели пересекла пугающе низкую отметку - 26 рублей.

https://iz.ru/news/323134
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 21:47

  Волгарь написав:Вы передергиваете - я не писал о стабильности рубля, я писал о том, что после любого скачка рубль возвращается к уровню 60+ несколько процентов.


Хорошо, Вы писали:

  Волгарь написав:Как видно, за 4,5 года доллар вырос на 14%, ЕВРО - на 6. Т.е. держать сбережения в валюте бессмысленно...


Давайте не будем использовать слово "стабильность", если оно Вам так не нравится. Здесь, как основной аргумент бессмысленности валютных сбережений, Вы привели "незначительные колебания курса иностранных валют по отношению к рублю Российской Федерации". Я Вам оппонировал, что более логично было бы взять период для рассчёта в 5 лет, при этом прирост по доллару уже составит 62%, а по евро 44,5%.


  Волгарь написав:Эта тенденция прослеживается в течение минимум 5,5 лет, поэтому хранить сбережения в валюте нет никакого смысла - рублевый депозит за этот же срок дал 30+% годовых.


Картинка говорит сама за себя:

Зображення


  Волгарь написав:ЧЕГО ТУТ НЕ ПОНЯТНОГО?


Не понятно то, что даже после того, как Вам объяснили, что все Ваши выводы опираются на цифры, которые были рассчитанны за период, выбранный, как минимум, некорректно, Вы продолжаете настаивать на своем и игнорировать "неудобные" для Вас факты. Это, конечно, в случае, если Вы не являетесь сотрудником "Ольгинского" филиала в Нижнем на ставке в 1(одну) акцию "Газпрома" за 1000 постов. В последнем же случае, всё тогда понятно...
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tar-ru
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 11:05

  tar-ru написав:
  Волгарь написав:Вы передергиваете - я не писал о стабильности рубля, я писал о том, что после любого скачка рубль возвращается к уровню 60+ несколько процентов.


Хорошо, Вы писали:

  Волгарь написав:Как видно, за 4,5 года доллар вырос на 14%, ЕВРО - на 6. Т.е. держать сбережения в валюте бессмысленно...


Давайте не будем использовать слово "стабильность", если оно Вам так не нравится. Здесь, как основной аргумент бессмысленности валютных сбережений, Вы привели "незначительные колебания курса иностранных валют по отношению к рублю Российской Федерации". Я Вам оппонировал, что более логично было бы взять период для рассчёта в 5 лет, при этом прирост по доллару уже составит 62%, а по евро 44,5%.


  Волгарь написав:Эта тенденция прослеживается в течение минимум 5,5 лет, поэтому хранить сбережения в валюте нет никакого смысла - рублевый депозит за этот же срок дал 30+% годовых.


Картинка говорит сама за себя:

Зображення


  Волгарь написав:ЧЕГО ТУТ НЕ ПОНЯТНОГО?


Не понятно то, что даже после того, как Вам объяснили, что все Ваши выводы опираются на цифры, которые были рассчитанны за период, выбранный, как минимум, некорректно, Вы продолжаете настаивать на своем и игнорировать "неудобные" для Вас факты. Это, конечно, в случае, если Вы не являетесь сотрудником "Ольгинского" филиала в Нижнем на ставке в 1(одну) акцию "Газпрома" за 1000 постов. В последнем же случае, всё тогда понятно...

Простите, но ВЫ МНЕ НИЧЕГО ОБЪЯСНИТЬ НЕ МОЖЕТЕ в принципе. Потому что на форуме у нас с Вами разные весовые категории - ВЫ ДЛЯ МЕНЯ НИКТО И ЗВАТЬ ВАС НИКАК, уж простите. Но последняя фраза несомненно свидетельствует о прекрасном знание российских реалий и хорошем арифметики.
Потому что получай я построчно за посты в давно канувшем в лету ольгинском агентстве, я бы за 1000 постов зарабатывал аж по 224 рубля (сегодняшний курс Газпрома), а еще 2 недели назад - по 160 (а ведь были времена и по 115), т.е. менее 15 рублей в месяц - на 1 билет на транвай бы не хватило.
Но расстаюсь я с Вами НАВСЕГДА вовсе не по этой причине. Бывай Вы на форуме чаще, Вы бы знали, ЧТО ОБЩЕНИЕ СО МНОЙ ЕСТЬ НЕКАЯ ПРИВИЛЕГИЯ. На форуме постоянно присутствуют полтора десятка персонажей, которые обильно цитируют меня, но я их не замечаю (буквально) - они в игноре. Среди них разного рода соммеры/сарферы/владвасы/резиденты подола/першие-другие/рыночные/радисты и даже один с ником на три буквы (латинских). Это очень разные люди - от выпускников краткосрочных курсов МинСтеця, повторяющих зады опусов пана Вятровича 5-ти летней давности, до налитегов, рядящихся в тогу ексердов - представителей того племени всеохватывающего и вопиющего непрофессионализма, в итоге и поставивших экономику/демографию/социальную сферу и национальную политику Украины на грань катастрофы. Но всех их объединяет одно - они хоть раз позволили себе хамить мне в типичной для Вас и Вам подобных манере - при полном отсутствии аргументов изволили перейти на личности. А я, знаете ли, хамов не люблю. Поэтому и Вас, голубчик, отправляю прямиком в террариум единомышленников.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2019 00:15

  Волгарь написав: ...отправляю прямиком в террариум единомышленников.


Самое смешное в Вашей истерике то, что отправить-то Вы никого никуда не можете, а можете только засунуть голову в песок и высовываться только в удобные для своей пропаганды моменты. Смотрите там не задохнитесь :D
Выдержка - обратная сторона стремительности
tar-ru
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 16:36

Re: Чергова заборона в Росії: вуличні табло з курсами валют.

  Баблонавт написав:РЕЗЮМИРУЮ: на ветке была куча утверждений и прогнозов от украинских специалистов по курсу рубля, экономике России и причинах, по которым было принято решение убрать "доски" с улиц.
На момент написания моего сообщения курс рубля 65,22 (весьма низкий за последний год, было и 70+).
Я обещаю периодически возвращаться в эту тему, публиковать курс и показывать тем самым уровень квалификации местных специалистов, берущихся за прогнозы по России, её экономике и курсу рубля.

Итак, прошёл месяц с момента открытия комментариев в этой ветке.
Курс рубля внезапно.... Ой! Он внезапно укрепился и составляет менее 63 рублей за доллар.
Желающие могут ознакомиться с расположенными выше прогнозами крупных экспертов по России и её экономике, и сравнить их с реальностью.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 16:26

  Баблонавт написав:Он внезапно укрепился и составляет менее 63 рублей за доллар.


Потому что доллар упал ко всем валютам.

Но вы там радуйтесь, радуйтесь. :mrgreen:

Минфин России на 302 миллиарда рублей повысил план по сбору в федеральную казну НДС, налога на прибыль и штрафов в отношении юридических лиц. Соответствующие поправки в закон о бюджете-2019 были одобрены Госдумой во втором чтении во вторник.
Дополнительные средства должны компенсировать недобор налогов с сырьевого сектора экономики и очередной срыв плана по дивидендам от госкорпораций, следует из пояснительной записки к поправкам размещенной на сайте Думы.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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