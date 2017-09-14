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Чергова заборона в Росії:
вуличні табло з курсами валют...

Чергова заборона в Росії: вуличні табло з курсами валют...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:49

  Баблонавт написав:
  Волгарь написав:Не заблуждайтесь, курс - вовсе не показатель развития экономики (КАК МЕРИЛОМ РАБОТЫ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ УСТАЛОСТЬ). А вот уровень ЗВР,например, который сегодня приблизится к 510 млрд. - это показатель.

Извините, уважаемый коллега, но я никак не могу принять Ваш комментарий.
Просто потому, что я ничего подобного не говорил.
Целью моего предыдущего сообщения было наглядно показать крайнюю ограниченность и скудность штампов, которыми оперируют "эксперты по российской экономике и политике" в этой ветке в частности, да и на всём сайте, как, впрочем, и на Украине, в целом.

Вы несколько задержались с репликой. И за это время ЗР РФ успели превысить 100 млрд. долларов, а ЗВР -518.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 17:01

решили не травмировать население ежедневными скачками валют
живут по принципу "если не скрыть проблему то она сама собой исчезнет" :D
olena
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 09:30

  olena написав:решили не травмировать население ежедневными скачками валют
живут по принципу "если не скрыть проблему то она сама собой исчезнет" :D

Пани, ВЫ АБСОЛЮТНО ПРАВЫ,
Скачки курсов (31/12/2108 - 69,6 рублей за доллар, сегодня 63,8) настолько травмируют население, что власти решили скрыть проблему - а ну как, российские громадане, увидев, что доллар в стране упал на 5,5+ рублей за 6 месяцев относительно рубля, пойдут на штурм Кремля!
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 16:57

  Волгарь написав:
  olena написав:решили не травмировать население ежедневными скачками валют
живут по принципу "если не скрыть проблему то она сама собой исчезнет" :D

Пани, ВЫ АБСОЛЮТНО ПРАВЫ,
Скачки курсов (31/12/2108 - 69,6 рублей за доллар, сегодня 63,8) настолько травмируют население, что власти решили скрыть проблему - а ну как, российские громадане, увидев, что доллар в стране упал на 5,5+ рублей за 6 месяцев относительно рубля, пойдут на штурм Кремля!


Не пойдут. Терпилы-с.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 13:18

  Баблонавт написав:
  Баблонавт написав:РЕЗЮМИРУЮ: на ветке была куча утверждений и прогнозов от украинских специалистов по курсу рубля, экономике России и причинах, по которым было принято решение убрать "доски" с улиц.
На момент написания моего сообщения курс рубля 65,22 (весьма низкий за последний год, было и 70+).
Я обещаю периодически возвращаться в эту тему, публиковать курс и показывать тем самым уровень квалификации местных специалистов, берущихся за прогнозы по России, её экономике и курсу рубля.

Итак, в мае местные украинские "специалисты по экономике России", именно что в кавычках, радовались и упражнялись в остроумии по поводу простейшего административного решения - убрать табло с текущими курсами с улиц.
Даже после моих насмешливых реплик тут появлялись очередные "спецы" и грустно волали ту же песню :D
Сколько традиционного украинского продукта они вылили в ветку на Россию, её экономику и даже некоторых её граждан! Но....
Беда случилась.
Не падает рубль - и всё!
Свидомая трегедия!
На текущий момент курс немногим больше 66,5 рублей за доллар. Совсем не похоже на падение, столь ожидаемое по результатам майских прогнозов!

Боюсь, Вы - один из немногих, кто СЕЙЧАС следит за курсом рубля. Среди своих знакомых или родственников, я что-то таких не знаю
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 13:25

  Волгарь написав:Боюсь, Вы - один из немногих, кто СЕЙЧАС следит за курсом рубля. Среди своих знакомых или родственников, я что-то таких не знаю

Я обещал раз в месяц возвращаться в тему с новым курсом, чтобы показывать глупость адептов свидомо-украинской пропаганды, - я выполняю.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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