Чергова заборона в Росії: вуличні табло з курсами валют...

Додано: Пон 23 вер, 2019 14:40

Ну что ж, очередной месяц прошёл и принёс очередную порцию позора на головы наших доморощенных пропагандистов-русофобов.

Ау!

Курс на текущий момент чуточку ниже 64 рублей!

Где же обещанный обвал, в преддверии которого проклятый путинский режим судорожно и тщетно пытался убрать и спрятать "доски"?

Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.