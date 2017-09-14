Чергова заборона в Росії: вуличні табло з курсами валют...
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Волгарь написав:Не заблуждайтесь, курс - вовсе не показатель развития экономики (КАК МЕРИЛОМ РАБОТЫ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ УСТАЛОСТЬ). А вот уровень ЗВР,например, который сегодня приблизится к 510 млрд. - это показатель.
Извините, уважаемый коллега, но я никак не могу принять Ваш комментарий. Просто потому, что я ничего подобного не говорил. Целью моего предыдущего сообщения было наглядно показать крайнюю ограниченность и скудность штампов, которыми оперируют "эксперты по российской экономике и политике" в этой ветке в частности, да и на всём сайте, как, впрочем, и на Украине, в целом.
Вы несколько задержались с репликой. И за это время ЗР РФ успели превысить 100 млрд. долларов, а ЗВР -518.
olena написав:решили не травмировать население ежедневными скачками валют живут по принципу "если не скрыть проблему то она сама собой исчезнет"
Пани, ВЫ АБСОЛЮТНО ПРАВЫ, Скачки курсов (31/12/2108 - 69,6 рублей за доллар, сегодня 63,8) настолько травмируют население, что власти решили скрыть проблему - а ну как, российские громадане, увидев, что доллар в стране упал на 5,5+ рублей за 6 месяцев относительно рубля, пойдут на штурм Кремля!
olena написав:решили не травмировать население ежедневными скачками валют живут по принципу "если не скрыть проблему то она сама собой исчезнет"
Пани, ВЫ АБСОЛЮТНО ПРАВЫ, Скачки курсов (31/12/2108 - 69,6 рублей за доллар, сегодня 63,8) настолько травмируют население, что власти решили скрыть проблему - а ну как, российские громадане, увидев, что доллар в стране упал на 5,5+ рублей за 6 месяцев относительно рубля, пойдут на штурм Кремля!
Не пойдут. Терпилы-с.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Баблонавт написав:РЕЗЮМИРУЮ: на ветке была куча утверждений и прогнозов от украинских специалистов по курсу рубля, экономике России и причинах, по которым было принято решение убрать "доски" с улиц. На момент написания моего сообщения курс рубля 65,22 (весьма низкий за последний год, было и 70+). Я обещаю периодически возвращаться в эту тему, публиковать курс и показывать тем самым уровень квалификации местных специалистов, берущихся за прогнозы по России, её экономике и курсу рубля.
Итак, в мае местные украинские "специалисты по экономике России", именно что в кавычках, радовались и упражнялись в остроумии по поводу простейшего административного решения - убрать табло с текущими курсами с улиц. Даже после моих насмешливых реплик тут появлялись очередные "спецы" и грустно волали ту же песню Сколько традиционного украинского продукта они вылили в ветку на Россию, её экономику и даже некоторых её граждан! Но.... Беда случилась. Не падает рубль - и всё! Свидомая трегедия! На текущий момент курс немногим больше 66,5 рублей за доллар. Совсем не похоже на падение, столь ожидаемое по результатам майских прогнозов!
Боюсь, Вы - один из немногих, кто СЕЙЧАС следит за курсом рубля. Среди своих знакомых или родственников, я что-то таких не знаю
Ну что ж, очередной месяц прошёл и принёс очередную порцию позора на головы наших доморощенных пропагандистов-русофобов. Ау! Курс на текущий момент чуточку ниже 64 рублей! Где же обещанный обвал, в преддверии которого проклятый путинский режим судорожно и тщетно пытался убрать и спрятать "доски"?
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.