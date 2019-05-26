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Коломойський виступив за оголошення Україною дефолту —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 27 тра, 2019 13:31
....
Отже, "борговий айсберг" в контексті ідеї "керованого дефолту" розтанув до ринкових єврооблігацій сумарним обсягом 16,8 млрд дол, а також до варантів номіналом 3,2 млрд дол.
....
Вот может Беня и хочет выкупить на панике эти эврооблигашки с 95% дисконтом
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Alex2007
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Додано: Пон 27 тра, 2019 13:37
і коли все знеціниться це падло просто все скупить за три копійки
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orestkohutkevych
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Додано: Пон 27 тра, 2019 14:10
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Faceless
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Додано: Пон 27 тра, 2019 14:36
С Россией мы, мягко скажем, не дружим, а отказавшись платить по долгам - мы станем не дружить со всем остальным миром. Думаю посыл предложения "простите нам всё" - чтобы напрячь МВФ и дать народу что-то пообсуждать как занавес от чего то более важного. Кажется, новые методички еще не подвезли
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Yoj
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Додано: Пон 27 тра, 2019 16:29
очень четко коррелируется с соседней новостью "Гройсман рассказал, что Украина в хорошем финансовом положении"))
Дефолт был в 2015 году, когда Украина не погасила евробонды
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Ромасик
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Додано: Пон 27 тра, 2019 19:20
вот все здесь пишут про зростання экономики и улучшения фин.состояния в стране.
так это при помощи только денег мвф.
т.е. берём 5млрд. отдаём 2 млрд.
всё равно долг нарастает ежегодно и не в этом году так в след.или в 21 придётся объявит - дефо.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 27 тра, 2019 19:28
Дефолт никогда не развалит Украину. Путин никогда не завоюет Украину.
Страну могут развалить только этническая и религиозная вражда. С приходом Зеленского шансы на развал минимальны, всё имхо.
Игорь Алексеевич написав:
т.е. берём 5млрд. отдаём 2 млрд.
всё равно долг нарастает ежегодно и не в этом году так в след.или в 21 придётся объявит - дефо
За апрель месяц, последний полный месяц папередника, внешний долг увеличился на 1 миллиард долларов.
До масштабов США, увеличивающего внешний долг на 1 триллион ежегодно, нам страшно далеко, но то, что позволено Юпитеру, не позволено быку /c/
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freeze
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Додано: Пон 27 тра, 2019 20:13
Игорь Алексеевич написав:
вот все здесь пишут про зростання экономики и улучшения фин.состояния в стране.
Пишут чепуху. Брать в кредит а потом для покрытия кредита еще кредит, это то чем занимался ПАП и его команда во время своей каденции.. в общем да какое то время такая пирамида будет поддерживать иллюзию "роста экономики"...Вообще при росте с 2014-2019 годы роста тарифов, цен на продукты, энергоносители.. в среднем от 300% и выше называть "ростом экономики"?? Падение национальной валюты более чем 3,5 раза это тоже "рост экономики"? То что же тогда падение ???? Мы по факту и так живем в состоянии перманентного дефолта.
PS.. а насчет "будут работать по 12 часов за 200 баксов... очереди за едой.." Тут надо понимать что за 200 баксов ...имея биометрию и безвиз просто пошлют). Нельзя сравнивать 90-е и сейчас. Тогда заробитчан как класс почти не было, кроме того в большинстве у людей денег не было, да и имущество распиливали более государственное под видом приватизации. А сейчас насчет "скупить за копейки")) идите застройщику скажите что дефолт и вы тут такой белый и пушистый) скупать за копейки пришли )).. вам там быстро "правду жизни" расскажут)насчет "по дешевке бо дефолт".
PPS Пострадает тот кто например накупил облигаций ОВГЗ... тут спору нет..НО надо понимать что это небольшая часть населения страны а в большинстве или иностранные инвесторы или наши барыги-офшорники.
Вот страна-агрессор неплохо так 17 августа 1998 года объявила дефолт. И что? с 6 до 20 вырос вечнодеревянный... так и у нас гривна выросла с 8 до 28 и что?
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Джон
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Додано: Пон 27 тра, 2019 20:38
redmax11 написав:
Думал Беня умнее, но он оказался таким же отставшим в развитии как и его марионетка Зе. Сравнивать Грецию, состоящую в ЕС и НАТО и не испытывающую недостатка ни в инвестициях, ни в притоке валюты от туризма, и нынешнюю Украину, цепляющуюся за любого инвестора - может только полный дилетант в экономике
Я - не фанат Коломойского, но это - self-made man, который построил очень крупную структуру. И в экономике он очень даже разбирается. Возможно, своим предложением он преследует свои цели, но пренебрежительное "я думал он умнее" выглядит ... несколько по-подростковому
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PasserBy
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Додано: Пон 27 тра, 2019 20:53
если беня сказал, то так оно и будет.
не обязяз., что в этом году.
хотя в сентябре надо выплатить самый большой долг, а вот чем??? мвф пока решило взять паузу. и если эта пауза затянется, то тогда придётся где то брать дол. а кто их даст???
поэтому беня и высказался, что может настать - труба
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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