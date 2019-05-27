Коломойський виступив за оголошення Україною дефолту —...

Додано: Сер 29 тра, 2019 13:58

Сама девальвация, как по мне - вообще не проблема. Какая разница сколько нулей будет на купюрах? Вырастут цены в гривне в 10 раз, зарплаты тоже вырастут в 10 раз. Ничего не изменится. Пока для украинцев открыты рынки труда Европы, зарплаты в Украине будут стремиться к размеру зарплат в Европе. А сколько это будет в гривне и по какому курсу - вообще не важно. Имхо. Никто просто не будет работать в Украине за $200, если в Европе будут платить за ту же работу $600. И курс гривны к евро и злотому вообще не важен. Если будет сильная девальвация, работодатели будут сразу повышать зарплаты, чтоб рабочие не разбежались по заграницам



PS. Но я вообще против дефолта. Долги нужно отдавать, как бы тяжело ни было