Коломойський виступив за оголошення Україною дефолту —...
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Весьма наглядные цифры, показывающие почему Украина НЕ МОЖЕТ позволить себе дефолт и девальвацию Частка продажу підприємствами роздрібної торгівлі товарів, які вироблені на території України (2018) Усі товари 53,2% Продовольчі товари 81.4% Непродовольчі товари 31.7% (2008) Усі товари 63,1% Продовольчі товари 88.2% Непродовольчі товари 51.2% http://www.ukrstat.gov.ua/ Даже продуктами Украина обеспечивает себя теперь всего на 4/5, а промтовары на 70% импортные. И тенденция однозначна - отечественное производство всего отмирает.
Волгарь У вас в 1998 было иначе? По-моему, ситуация была похожая. По продтоварам мы себя обеспечим, хотя ассортимент, действительно, уменьшится. По промтоварам ситуация, конечно, значительно хуже. Продажи авто и всяких Самсунгов упадут за счёт роста курса очень сильно. Ну так это мы проходили в 2015-16 годах. Тогда, возможно, и надо было объявлять дефолт. А вообще, то, о чём Вы написали, не мешает дефолту само по себе, а связано только с резким ростом курса в связи с неизбежной при дефолте девальвацией.
Вопрос не в этом. Важно понять, чего мы добьёмся или хотя бы можем добиться в результате дефолта.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
Сама девальвация, как по мне - вообще не проблема. Какая разница сколько нулей будет на купюрах? Вырастут цены в гривне в 10 раз, зарплаты тоже вырастут в 10 раз. Ничего не изменится. Пока для украинцев открыты рынки труда Европы, зарплаты в Украине будут стремиться к размеру зарплат в Европе. А сколько это будет в гривне и по какому курсу - вообще не важно. Имхо. Никто просто не будет работать в Украине за $200, если в Европе будут платить за ту же работу $600. И курс гривны к евро и злотому вообще не важен. Если будет сильная девальвация, работодатели будут сразу повышать зарплаты, чтоб рабочие не разбежались по заграницам
PS. Но я вообще против дефолта. Долги нужно отдавать, как бы тяжело ни было
safonovstanislav написав:Сама девальвация, как по мне - вообще не проблема. Какая разница сколько нулей будет на купюрах? Вырастут цены в гривне в 10 раз, зарплаты тоже вырастут в 10 раз. Ничего не изменится. Пока для украинцев открыты рынки труда Европы, зарплаты в Украине будут стремиться к размеру зарплат в Европе. А сколько это будет в гривне и по какому курсу - вообще не важно. Имхо. Никто просто не будет работать в Украине за $200, если в Европе будут платить за ту же работу $600. И курс гривны к евро и злотому вообще не важен. Если будет сильная девальвация, работодатели будут сразу повышать зарплаты, чтоб рабочие не разбежались по заграницам
PS. Но я вообще против дефолта. Долги нужно отдавать, как бы тяжело ни было
Простите, но в экономическом смысле подобные рассуждения - детский лепет. Даже сейчас, при ВВП 19-го примерно в 3,9 трлн. гривен и госдолге в 2,1 трлн. (из этой суммы внешний долг около 45 млрд. долларов) экономика с огромным трудом обслуживает его. Сейчас внешний долг рассчитывается по курсу 26,6, а если будет по 40? Cтрана и так тратит почти 12% ВВП на проценты и выплаты по старым долгам. Насчет того, МЫ ВСЕ УЕДЕМ....Даже не стоит рассуждать - а дети, а пенсионеры?
при Керманыче в 2018 и так почти 1 миллион выехал за кордон. около 50 тыс учиться студентов в Польше и мало кто с них вернется..а дети... а вы рождаемость посмотрите...в ЕС 1,7-1,9 на женщину детей в Украине 1,5...+ отток населения. А пенсы.. они обречены на нищенское вымирание. Обычный геноцид.
Волгарь написав:Cтрана и так тратит почти 12% ВВП на проценты и выплаты по старым долгам.
хочу добавить, что сами кредиты у нас "плохие". К примеру если сравнить долговые обязательства в США это 2-3% в год а у нас 7-8% а то и больше. По факту если в США взяли под 2% кредит в 1000 то в Украине эта 1000 будет под 8%. Как видим сумма кредита одинакова но долговая нагрузка в 4 раза выше.
Волгарь написав:Cтрана и так тратит почти 12% ВВП на проценты и выплаты по старым долгам.
хочу добавить, что сами кредиты у нас "плохие". К примеру если сравнить долговые обязательства в США это 2-3% в год а у нас 7-8% а то и больше. По факту если в США взяли под 2% кредит в 1000 то в Украине эта 1000 будет под 8%. Как видим сумма кредита одинакова но долговая нагрузка в 4 раза выше.
Это вопрос к тем, кто брал в долг под такой процент. Но во всём же виноваты папередники, хотя и эти эффективные менеджеры скоро уйдут в историю. Как всегда, платить за всё будет народ. Должно же быть в Европе своё Гаити.
phantom_systems написав:Это вопрос к тем, кто брал в долг под такой процент. Но во всём же виноваты папередники, хотя и эти эффективные менеджеры скоро уйдут в историю. Как всегда, платить за всё будет народ. Должно же быть в Европе своё Гаити.
Ну конкретно эти кредиты брали Азаров и Тимошенко. А платить должен и будет народ, потому что наградой за глупость и невежество должны быть боль и страдания. Только вод до народа всё равно не дойдёт, что это последствия того, что голосуют то за комунистов, то за проФФесоров, то за клоунов.
phantom_systems написав:Это вопрос к тем, кто брал в долг под такой процент. Но во всём же виноваты папередники, хотя и эти эффективные менеджеры скоро уйдут в историю. Как всегда, платить за всё будет народ. Должно же быть в Европе своё Гаити.
Ну конкретно эти кредиты брали Азаров и Тимошенко. А платить должен и будет народ, потому что наградой за глупость и невежество должны быть боль и страдания. Только вод до народа всё равно не дойдёт, что это последствия того, что голосуют то за комунистов, то за проФФесоров, то за клоунов.
Эти кредиты, да. Но кто заставлял после 2014 брать новые кредиты почти под 9% годовых? Думаете, они не понимали, что это неподъёмно для украинской экономики?