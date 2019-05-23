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Finance.ua: 10 речей, які ви не знали про ПриватБанк
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Пон 27 тра, 2019 22:28
Пропонуємо до обговорення:
Що потрібно знати про найбільший банк країни
Приватбанк обслуговує понад 20 мільйонів клієнтів - фізичних осіб. Для порівняння: це більше, ніж п'ять таких країн, як Хорватія, ніж дві такі, як Ізраїль або Австрія. На частку "Привату" припадає понад половина всіх активних платіжних карток, чинних банкоматів і терміналів в Україні. Швидше за все, ви самі або хтось з членів вашої родини є його клієнтами. Ми підібрали 10 корисних фактів про "Приват", про які ви могли не знати.
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Додано: Вів 28 тра, 2019 06:52
Майже всі послуги, які є в Приват24, доступні і в мобільному додатку
Та ладно.
Кроме моб-п24 нужно ещё ставить как минимум Копилку и МоиВклады
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mustbe
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