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Finance.ua: 5 цікавих
карток від невеликих банків

Finance.ua: 5 цікавих карток від невеликих банків
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 10:44

Все пять карт не стоят потраченного времени.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 09:12

Re: Finance.ua: 5 цікавих карток від невеликих банків

lloydbanksua, и даже валюту так можно закинуть? :D
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 10:33

  Tamagoch написав:почему ни в одном обзоре карт нет параметра "стоимость и удобство пополнения наличными"? я например рассматриваю только те карты, в которые могу залить нал бесплатно... это Моно через "ibox" и Приват через свою сеть терминалов.... неужели нет больше вариантов?

А-Банк в айбоксах без комісії поповнюється.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • LetyShops https://letyshops.com/ua-uk/winwin?ww=290581 50 грн
  • Easypay https://bit.ly/2WVX8JH 25 грн + 3% кешбек
miltador
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