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Finance.ua: 5 цікавих карток від невеликих банків
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Суб 19 вер, 2020 10:44
Все пять карт не стоят потраченного времени.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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Додано: Нед 20 вер, 2020 09:12
lloydbanksua, и даже валюту так можно закинуть?
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Додано: Нед 20 вер, 2020 10:33
Tamagoch написав:
почему ни в одном обзоре карт нет параметра "стоимость и удобство пополнения наличными"? я например рассматриваю только те карты, в которые могу залить нал бесплатно... это Моно через "ibox" и Приват через свою сеть терминалов.... неужели нет больше вариантов?
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Додано: Вів 22 вер, 2020 21:03
miltador написав: Tamagoch написав:
почему ни в одном обзоре карт нет параметра "стоимость и удобство пополнения наличными"? я например рассматриваю только те карты, в которые могу залить нал бесплатно... это Моно через "ibox" и Приват через свою сеть терминалов.... неужели нет больше вариантов?
А-Банк в айбоксах без комісії поповнюється.
І КДВ і Уні?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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