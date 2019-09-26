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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Суб 19 вер, 2020 09:44
Все пять карт не стоят потраченного времени.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Нед 20 вер, 2020 08:12
Re: Finance.ua: 5 цікавих карток від невеликих банків
lloydbanksua, и даже валюту так можно закинуть?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Нед 20 вер, 2020 09:33
А-Банк в айбоксах без комісії поповнюється.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
Додано: Вів 22 вер, 2020 20:03
І КДВ і Уні?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 23 вер, 2020 17:18
Re: Finance.ua: 5 цікавих карток від невеликих банків
Подскажите, у какого-то из этих банков есть хороший интернет-банкинг с возможностью бесплатно перевести с карты/счета гривну на другую карту или счет по IBAN?
Додано: Чет 24 вер, 2020 06:20
Re: Finance.ua: 5 цікавих карток від невеликих банків
Конкорд банк такую возможность предоставить
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Чет 24 вер, 2020 13:21
але це кредитка, тільки у Глобуса дебітна Відсоточка, який інтернет-банк у Глобуса і чи можна без комісії переводити з Відсоточки на іншу картку/рахунок?
Додано: Пон 28 вер, 2020 14:58
У кредитной карты Юнекс банка еще в добавок есть Кешбек до 25% на траты с кредитных и личных средств.
Додано: Пон 18 січ, 2021 23:52
Re: Finance.ua: 5 цікавих карток від невеликих банків
Цікаво було б ознайомитись з подібним матеріалом станом на січень 2021
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