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Finance.ua: 5 цікавих
карток від невеликих банків

Finance.ua: 5 цікавих карток від невеликих банків
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 09:44

Все пять карт не стоят потраченного времени.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 08:12

Re: Finance.ua: 5 цікавих карток від невеликих банків

lloydbanksua, и даже валюту так можно закинуть? :D
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 09:33

  Tamagoch написав:почему ни в одном обзоре карт нет параметра "стоимость и удобство пополнения наличными"? я например рассматриваю только те карты, в которые могу залить нал бесплатно... это Моно через "ibox" и Приват через свою сеть терминалов.... неужели нет больше вариантов?

А-Банк в айбоксах без комісії поповнюється.
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miltador
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 20:03

  miltador написав:
  Tamagoch написав:почему ни в одном обзоре карт нет параметра "стоимость и удобство пополнения наличными"? я например рассматриваю только те карты, в которые могу залить нал бесплатно... это Моно через "ibox" и Приват через свою сеть терминалов.... неужели нет больше вариантов?

А-Банк в айбоксах без комісії поповнюється.

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Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 17:18

Re: Finance.ua: 5 цікавих карток від невеликих банків

Подскажите, у какого-то из этих банков есть хороший интернет-банкинг с возможностью бесплатно перевести с карты/счета гривну на другую карту или счет по IBAN?
stuermer01
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Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 06:20

Re: Finance.ua: 5 цікавих карток від невеликих банків

  stuermer01 написав:...интернет-банкинг с возможностью бесплатно перевести с карты/счета гривну на другую карту или счет по IBAN?
Конкорд банк такую возможность предоставить ;)
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 13:21

  MASolomko написав:
  stuermer01 написав:...интернет-банкинг с возможностью бесплатно перевести с карты/счета гривну на другую карту или счет по IBAN?
Конкорд банк такую возможность предоставить ;)

але це кредитка, тільки у Глобуса дебітна Відсоточка, який інтернет-банк у Глобуса і чи можна без комісії переводити з Відсоточки на іншу картку/рахунок?
stuermer01
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 14:58

У кредитной карты Юнекс банка еще в добавок есть Кешбек до 25% на траты с кредитных и личных средств.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 23:52

Re: Finance.ua: 5 цікавих карток від невеликих банків

Цікаво було б ознайомитись з подібним матеріалом станом на січень 2021
AleksD
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