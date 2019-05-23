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Українські водії віддають
перевагу газу над бензином -...

Українські водії віддають перевагу газу над бензином -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 16:34

Українські водії віддають перевагу газу над бензином -...

Пропонуємо до обговорення:
Українські АЗС скоротили обсяги продажу бензину і дизельного пального і наростили продажі скрапленого газу.

Дивися повний текст Українські водії віддають перевагу газу над бензином - статистика.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 16:35

З інформації даної статті, і з того що війна продовжується, економіка зростає (а відповідно збільшується споживання пального), випливає, що більше 16,3% користувачів автотранспорту пересіли на електромобілі, або частково на вітрильники, квадрокоптери і повітряні гондоли. Я за жодних умов не припускаю, що ринок пального пішов у тінь під час зміни Держави, чи у Держстаті дехто на підпитку.
awant
 
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