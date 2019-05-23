Українські АЗС скоротили обсяги продажу бензину і дизельного пального і наростили продажі скрапленого газу.
Дивися повний текст Українські водії віддають перевагу газу над бензином - статистика.
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Додано: Вів 28 тра, 2019 16:34
Українські водії віддають перевагу газу над бензином -...
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Дивися повний текст Українські водії віддають перевагу газу над бензином - статистика.
Додано: Вів 28 тра, 2019 16:35
З інформації даної статті, і з того що війна продовжується, економіка зростає (а відповідно збільшується споживання пального), випливає, що більше 16,3% користувачів автотранспорту пересіли на електромобілі, або частково на вітрильники, квадрокоптери і повітряні гондоли. Я за жодних умов не припускаю, що ринок пального пішов у тінь під час зміни Держави, чи у Держстаті дехто на підпитку.
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