Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 21:32

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Саме для побудови соціалізму-комунізму комунякам були потрібні СВІДОМІ будівники комунізму.
Тому їх виховували-створювали...
Бо отой соціалізм-комунізм не є природнім. Як мінімум, поки не є таким.

А для капіталізму немає потреби в створенні-вихованні СВІДОМих будівників капіталізму-ринку.
Вони й так є.
Ти різницю між бажаннями і можливостями( у розрізі професійних знань) - зможеш самостійно знайти?
Ти ж вже нарвався що в Україні можна
а - Гарантовано отримати +10% у валюті
б - збанкрутувати....
Тобто в одній і тій самій системі, з одними і тими самими умовами для всіх - результат може бути прямо протилежним...
То

То не видавай свої твердження за істину.
Ти навів часний приклад, коли розклав яйця по різних корзинах.
І не врахував час для низькоризикових (з малою нормою прибутку) бізнесів.
Ще раз
1 Якщо є депозит в 15% в гривні при інфляції в 5% долара це дорівнює+10% в доларі-ГАРАНТОВАНОГО доходу
2 Після цього власник капіталу приймає рішення що робити?
Якщо капіталу в нього більше ніж він може керувати - він вкладає туди де гарантія....
Якщо ж в нього капіталу мало а професійні знання високі(тобто він цей капітал заробив попередніми своїми діями) - то він вкладає в бізнес....
При цьому
Він вкладе тільки в той бізнес де прогнозований прибуток ВИЩИЙ від гарантованого .
Як правило при гарантованому +10% у валюті - реальний +25% ( це випливає з ставок кредиту які видає комерційний банк, бо КРЕДИТ бізнес бере як правило під бізнес проект , тому кредит в 24% в гривні=15% у валюті - бізнесмен візьме тільки в тому випадку коли прогнозований прибуток вищий від відсотків які треба повертати банку
3 Так бувають банкрутства- але їх тим більше чим в більшу авнтюру пробує ввязатись бізнес, яскравий приклад відсотки мікрокредитних організацій - ризик неповернення без шансів великий, тому видані відсотки повинні перекрити збиткові відсотки.
4 Бувають банкрутства форс-мажорні ( війна чи ще щось) але їх мало.

Звідси висновок
Якщо є ГАРАНТОВАНИЙ ДЕРЖАВОЮ УКРАЇНА прибуток на капітал в 10% ( гарантований Державою США- прибуток на капітал 3%) , то це говорить про те що в Україні на кожен долар ВВП нестача капіталу в три і більше разів перевищує потребу в капіталі США на кожен доллар їх ВВП..

Тому ще раз
Дай відповідь на просте питання
Чому
При розміру ринку в 80 млрд доларів ВВП 1992 року
і при рості ВВП до 190 млрд доларів в 2024 році
90% населення не змогло створити ніяких заощаджень
а 10% заощадили всього 30 млрд доларів
і які дії влади повинні були створити умови ( і що це за умови) щоб з цих 90% ще хоча б 20% ЗМОГЛИ в наступних 30 років навчитись заощаджувати?
Мій алгоритм простий
В 1990-2025 було всього 10% тих хто ВСТИГ модернізувати свою свідомість під капіталістичні правила
За наступних 30 років буде ще
а - частина тих чиї батьки війшли в 10% , але не всі тому їх буде хай 7%
б - внаслідок того що вже сильно наочно проявиться досягнення 10% то ще 20% змінить свій світогляд
Тому через 30 років ми практично наблизимось до рівня СЬОГОДНІШНЬОЇ Польщі.
Хоча ти і мільйонер. Бо це не є аргументом та ознакою рівня знань економіки.
Тобі самому не смішно?
Ти читав що?
теорії про те як правильно розподіляти створенне
При чому в жодного з дописувачів ФОРМУЛИ розподілу-не існує
Там тільки філософія
Те саме з Бальцеровичем
Що ти в нього читав з практичного?
Лозунги що
треба створити умови для захисту бізнесу.. ( це якщо скорочено)
Так треба
От тільки питання
Найди мені в Бальцеровича практичний приклад того що ТРЕБА зробити щоб частина тих 90% які не навчилась заощаджувати - змогла навчитись?
От знайди
знайдеш-з мене пляшка.
і останнє
я виграв конкуренцію в тих 95% (хай не всі з них приймали участь в перегонах , але точно виграв в трьох з чотирьох прийнявших участь
ти торочиш
ринок=конкуренція
То якщо я виграв конкурентну боротьбу - то я краще ніж 75% прийнявших участь в змаганні практиків розумію правила ринку?
і ти виходить що ризикнеш заявити що ти краще ніж 75% прийнявших участь в перегонах -розумієш умови/правила..
Це типу я повинен плавцю який проплив 100 метрів за 49 секунд розповідати що він дурень і не правильно плаває бо я читав книжку яку написав його тренер на підставі 20 річної роботи з цим плавцем?
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 26 сер, 2025 21:42, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
budivelnik
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 21:42

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Між іншим в Вірменії чомусь не хапали людей на вулиці і не посилали в окопи примусово, а тихо злилися і віддали територію. А у нас зевлада хоче воювати до останнього українця, хоча самі вони і їх близькі зничано не воюють. Прикольно загрібати жар чужими руками.
Давай так
В 2014 ми також не хапали і не посилали і злили територію..
До чого це привело?
до того що скільки крокодила не годуй-а він все одно голодний
Тому в 2022 нам прийшлось починати вибивати зуби , що звичайно голод не втамовує ... але розуміння що у випадку всіх вибитих зубів-наявність здобичі все одно не втамує голод.

Армения официально признала поражение и потерю территорий и заключила соответствующий договор с Азербайджаном.
Мы тянули резину 7 лет и надеялись, что "само рассосётся".
ЛАД
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 21:46

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Між іншим в Вірменії чомусь не хапали людей на вулиці і не посилали в окопи примусово, а тихо злилися і віддали територію. А у нас зевлада хоче воювати до останнього українця, хоча самі вони і їх близькі зничано не воюють. Прикольно загрібати жар чужими руками.
Давай так
В 2014 ми також не хапали і не посилали і злили територію..
До чого це привело?
до того що скільки крокодила не годуй-а він все одно голодний
Тому в 2022 нам прийшлось починати вибивати зуби , що звичайно голод не втамовує ... але розуміння що у випадку всіх вибитих зубів-наявність здобичі все одно не втамує голод.

Армения официально признала поражение и потерю территорий и заключила соответствующий договор с Азербайджаном.
Мы тянули резину 7 лет и надеялись, что "само рассосётся".
Не треба совкових наративів
Арменія в 1988-1994 затіяла перерозподіл кордонів які були визначені в 1921 і з допомогою педерації - перемогла
В кінці 2023 - Азейбарджан відібрав у Арменії те що вона відібрала в нього 30 років перед тим...

Тому порівнювати - це сова (розова) на глобус(плоский)
budivelnik
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 21:51

  andrijk777 написав:
  Hotab написав: «не така і погана окупація»,
«в Бердичеві кавалірки навіть подорожчали»,
«а не треба чинити спротив, не будуть стріляти».

-а що, є якийсь варіант/спосіб деокупувати територію. Уважно слухаю. І таке зустрічне питання - що краще "окупація" чи Бахмут?
-ну може і подорожали. Для того хто там має кавалірку - може і радість. А до чого тут це?
-супротив чинити треба, але не вічний супротив. Ми нажаль не Ізраїль, а РФ нажаль не дикі араби, які з каналізаційних труб роблять "суперзброю". Тому ізраїльський варіант нам не світить. А ось параграйський світить.
Может, хватит об "израильском варианте"?
Израиль с самого начала пытается установить нормальные отношения с окружающими арабскими странами. И постепенно это удаётся. К сожалению, медленно. Но целью "вечную войну" Израиль точно не ставит.
ЛАД
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 21:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:А мені отакі, як ти,бізнесмени, дали контракт. Як на базарі. Так там час Ч -- закінчення терміну контракту.

Ти кормився вже життя з рук бізнесменів і з моїх в тому числі, щоб якщо війна то мав захищати хоча би самого себе. Побрехеньки твої про контракт залиш олігофренам, мій кум старший за тебе на років 10 воєнпенс нікому не розказує за контракт, а просто пішов і воює, я його спитав чому ти пішов - він каже я по іншому не можу , я Офіцер, маю віддати борг Україні. А ти хто detroytred?
Василь-Рівне
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 21:56

  trololo написав:
  andrijk777 написав: І таке зустрічне питання - що краще "окупація" чи Бахмут?


швидка окупація маріуполя не захистила його він руйнування та вбиввств цивільних, навпаки. загинуло більше, ніж цивільних в Бахмуті......

Не треба вигадувати. "Швидкої окупації Маріуполя" не було.
ЛАД
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 22:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мій знайомий студент вже на старті.
Water
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 22:06

  Water написав:Мій знайомий студент вже на старті.

Мова про дозвіл «до 24 років»?
Та хоч діти приїдуть побачити батьків, хто в 22-му в 17 років виїхав. Не заїжджали ж.
Hotab
 
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 22:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  candle645 написав:Тут сміється навіть моя 17-річна племінниця, якій я прямо зараз (будучи в відпустці) допомагаю розбиратися з основами економіки та трудового права...

- довоєнна вартість послуг Успіха була приблизно $5/год в робочий час

Я теж регочу аж падаю від таких "ікономістів" які не в курсі, що підприємець працює з ранку і до ночі без вихідних та відпусток, про що не раз тут нив і розмазував шмарклі по монітору долярчик і таким є і я, правда не нию на відміну від .. тому своє глузування з Хотаба засуньте собі в одне місце - він абсолютно правий !!!
Василь-Рівне
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 22:13

  budivelnik написав:
  detroytred написав:
  budivelnik написав:Ти різницю між бажаннями і можливостями( у розрізі професійних знань) - зможеш самостійно знайти?
Ти ж вже нарвався що в Україні можна
а - Гарантовано отримати +10% у валюті
б - збанкрутувати....
Тобто в одній і тій самій системі, з одними і тими самими умовами для всіх - результат може бути прямо протилежним...
То

То не видавай свої твердження за істину.
Ти навів часний приклад, коли розклав яйця по різних корзинах.
І не врахував час для низькоризикових (з малою нормою прибутку) бізнесів.

Хоча ти і мільйонер. Бо це не є аргументом та ознакою рівня знань економіки.

То якщо я виграв конкурентну боротьбу - то я краще ніж 75% прийнявших участь в змаганні практиків розумію правила ринку?

Нет :lol: Нужно уточнить: "лучше 75% 106го места" (по ВВП/человека) и 46го - по ВВП просто. Т.е. ну такое себе достиженьице...
Ну и мы, вроде, раньше уже установили (и даже признали), что несмотря на все ЗНАНЬИЩА/"понимание правил рынка" (что бы это ни значило) budivelnik не обладает "путем развития" даже для еще одного budivelnik-а. Не говоря уже про нацию вцелом.
Востаннє редагувалось _hunter в Вів 26 сер, 2025 22:14, всього редагувалось 1 раз.
_hunter
