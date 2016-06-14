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США будут проверять соцсети
претендентов на визу

США будут проверять соцсети претендентов на визу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 09:08

США будут проверять соцсети претендентов на визу

Пропонуємо до обговорення:
Почти все претенденты на американскую визу должны будут предоставить информацию о своих аккаунтах в соцсетях, адреса электронной почты и телефонные номера за последние 5 лет.

Дивися повний текст США будут проверять соцсети претендентов на визу.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 09:08

ладно номера я еще вспомню , но аккаунты в соц сетях, а если нету ?
yama
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 09:49

Информацию о аккаунтах не просят. Просят имя пользователя и платформу вашего присутствия в соцсетях в течении 5 последних лет
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 10:20

Чего они туда все прутся? Там нет свободы. Это полицейское государство. За решетку можно загреметь за что угодно. Если они требуют закатать и показать, уже все понятно что не только в штаны заглядывать будут. У них там с демократией как у нас борьба с коррупцией.
p_a_l
 
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