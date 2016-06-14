Почти все претенденты на американскую визу должны будут предоставить информацию о своих аккаунтах в соцсетях, адреса электронной почты и телефонные номера за последние 5 лет.
Дивися повний текст США будут проверять соцсети претендентов на визу.
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Додано: Пон 03 чер, 2019 09:08
США будут проверять соцсети претендентов на визу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст США будут проверять соцсети претендентов на визу.
Додано: Пон 03 чер, 2019 09:49
Информацию о аккаунтах не просят. Просят имя пользователя и платформу вашего присутствия в соцсетях в течении 5 последних лет
Додано: Пон 03 чер, 2019 10:20
Чего они туда все прутся? Там нет свободы. Это полицейское государство. За решетку можно загреметь за что угодно. Если они требуют закатать и показать, уже все понятно что не только в штаны заглядывать будут. У них там с демократией как у нас борьба с коррупцией.
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