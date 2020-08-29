Finance.ua: Дешеві перекази з картки на картку

Додано: П'ят 07 чер, 2019 07:04

Ох уж прямо Колумбы финансового мира.

Самый дешёвый вариант перевода между картами разных банков (птотомуки каки переводы между картами одного банка бесплатные) это так: карта банка А => карта Монобанка => карта банка В. Монобанк предлагает систему компенсаций пользователям ГопСтопБанков, которые берут например комиссию за зачисление. Или за перевод на карту Монобанка.



Вы бы лучше рассказали, как делать (по возможности дешёвые) переводы между картами банков разных стран (и по возможности мгновенно). Раньше такую возможность давал только Приват24. Сейчас есть альтернативные варианты, да и Приват24 отменил, например,свозможность перевода на карту российских банков.

Тем, кому есть необходимость делать международные мгновенные переводы, причем, как правило, мгновенно, рекомендую присмотреться к приложениям PaySend, Fin.do. А про Приват24 и их LiqPay советуют забыть как страшный сон. Поверьте, есть основания.

И на последок - лайфхак, как мгновенно перевести деньги с карты украинского банка на карту российского. Пополняете картой украинского банка счёт российского номера МТС. Дынс! Мгновенно и без комиссии. А дальше куча вариантов, от собственной карты МТС банка до карты СБР - деньги выводятся мгновенно (как правило).