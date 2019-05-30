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ПриватБанк звинувачує екс-власників у відмиванні $470...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 06 чер, 2019 12:34
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у матеріалі старшого аналітика Atlantic Council Андерса Аслунда.
Дивися повний текст ПриватБанк звинувачує екс-власників у відмиванні $470 мільярдів - Atlantic Council
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Додано: Чет 06 чер, 2019 12:34
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