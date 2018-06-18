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Что влияет на
решение по кредиту?

Что влияет на решение по кредиту?
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 10:19

Что влияет на решение по кредиту?


В этом видео мы расскажем, что влияет на принятие решение по кредиту?
1. гражданство
2. внешний вид
3. прописка
4. возраст
5. место работы
6. размер зарплаты
7. трудовой стаж
8. кредитный рейтинг
9. судимость

С ув.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 14:14

Очень влияет если были просрочки в предыдущие разы.
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 22:57

Что влияет на принятие решения по кредиту

Про внешний вид это полныйбред. Влияют только данные о платежеспособности и имущество. Если у Вас ничего нет и зарплата минимальная, но Вы выглядите как миллионер, никто Вам кредит не даст
Beazeni
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 07:10

Re: Что влияет на решение по кредиту?

Beazeni написав:Про внешний вид это полныйбред. Влияют только данные о платежеспособности и имущество. Если у Вас ничего нет и зарплата минимальная, но Вы выглядите как миллионер, никто Вам кредит не даст
А вот наоборот очень даже влияют - если и зарплата вроде есть, а выглядите как алкаш, то тоже должны отказать.
Так что не бред.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 17:54

Faceless Внешний вид - это дело каждого! Для банка :) критерием номер один должен быть не внешний вид - а размер ЗП. А то, коллекторам нынче дорого выплачивать зп. :)
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Сейчас не поймёшь, где бомж, а где заросший хипстер в коротеньких штанишках :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 19:16

Re: Что влияет на решение по кредиту?

  Beazeni написав:Про внешний вид это полныйбред.


часто видел некоторые пункты анкеты которые заполняют девачки и которые не показывают "заёмщику" - там действительно есть пункты типа "внешеий вид", "общее впячетление от клиента" и тому подобное ... так что ...
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 19:52

Какой нормальный чел будет брать кредит 56% реальных годовых, чтобы требовать от него внешний вид?? :mrgreen: Вы смеетесь? :mrgreen:

Речь про ипотеку?

Если ипотека, в 0.8-5 лимона, то там залог либо 60% предоплата.


Мне примат звонил предлагал что уже одобрена ипотека 16.9% на вторичку, внешний вид не спрашивал.

Банду геть!
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proftpd66
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