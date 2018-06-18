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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: П'ят 07 чер, 2019 10:19
Что влияет на решение по кредиту?
В этом видео мы расскажем, что влияет на принятие решение по кредиту?
1. гражданство
2. внешний вид
3. прописка
4. возраст
5. место работы
6. размер зарплаты
7. трудовой стаж
8. кредитный рейтинг
9. судимость
С ув.
Додано: Пон 05 сер, 2019 22:57
Что влияет на принятие решения по кредиту
Про внешний вид это полныйбред. Влияют только данные о платежеспособности и имущество. Если у Вас ничего нет и зарплата минимальная, но Вы выглядите как миллионер, никто Вам кредит не даст
Додано: Вів 06 сер, 2019 07:10
Re: Что влияет на решение по кредиту?
А вот наоборот очень даже влияют - если и зарплата вроде есть, а выглядите как алкаш, то тоже должны отказать.
Так что не бред.
Додано: Сер 07 сер, 2019 17:54
Faceless Внешний вид - это дело каждого! Для банка критерием номер один должен быть не внешний вид - а размер ЗП. А то, коллекторам нынче дорого выплачивать зп.
Додано: Сер 07 сер, 2019 18:55
Сейчас не поймёшь, где бомж, а где заросший хипстер в коротеньких штанишках
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 07 сер, 2019 19:16
Re: Что влияет на решение по кредиту?
часто видел некоторые пункты анкеты которые заполняют девачки и которые не показывают "заёмщику" - там действительно есть пункты типа "внешеий вид", "общее впячетление от клиента" и тому подобное ... так что ...
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
Додано: Сер 07 сер, 2019 19:52
Какой нормальный чел будет брать кредит 56% реальных годовых, чтобы требовать от него внешний вид?? Вы смеетесь?
Речь про ипотеку?
Если ипотека, в 0.8-5 лимона, то там залог либо 60% предоплата.
Мне примат звонил предлагал что уже одобрена ипотека 16.9% на вторичку, внешний вид не спрашивал.
Банду геть!
Ben Bernanke. Имеет прозвище «Вертолёт Бен» (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией.
Додано: Сер 07 сер, 2019 21:36
Re: Что влияет на решение по кредиту?
Какой брать банку критерий и какую ему придавать важность - это дело банка.
Понятно, что внешний вид далеко не первый по важности критерий, но он есть. При прочих равных неопрятный внешний вид уменьшит шансы на кредит, а особенно если доходы уровня среднего и ниже - а это основная ЦА.
При этом критерий только неопрятный внешний вид, как отрицательный фактор. В обратную сторону не действует.
Это все как раз и основано на статистике просрочек. С небольшими доходами ещё и бомжеватый неряха - почти гарантия невозврата.
Додано: Сер 07 сер, 2019 21:37
Re: Что влияет на решение по кредиту?
Хипстер не хиппи, путаете
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