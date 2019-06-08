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Україна встановила новий
рекорд з імпорту пальмової олії

Україна встановила новий рекорд з імпорту пальмової олії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 07:41

Україна встановила новий рекорд з імпорту пальмової олії

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила Державна фіскальна служба України.

Дивися повний текст Україна встановила новий рекорд з імпорту пальмової олії.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 07:41

Краще вкажіть, хто ці підприємства-імпортери. Це буде більш важлива інформація.
Takeshi
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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