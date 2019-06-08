Про це повідомила Державна фіскальна служба України.
Дивися повний текст Україна встановила новий рекорд з імпорту пальмової олії.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 чер, 2019 07:41
Україна встановила новий рекорд з імпорту пальмової олії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна встановила новий рекорд з імпорту пальмової олії.
Додано: Вів 11 чер, 2019 07:41
Краще вкажіть, хто ці підприємства-імпортери. Це буде більш важлива інформація.
Додано: Вів 11 чер, 2019 08:36
Re: Україна встановила новий рекорд з імпорту пальмової олії
ну что же єто будет чуть ни единственный полезный закон от ВРУ , хотя еще ждать новой ВРУ
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Вів 11 чер, 2019 09:39
Takeshi Що там вказувать. Зараз вс1 виробники молочки так. На базар1 купую творог и чудово себе почуваю
|