Україна встановила новий рекорд з імпорту пальмової олії

Додано: Вів 11 чер, 2019 08:36

ну что же єто будет чуть ни единственный полезный закон от ВРУ , хотя еще ждать новой ВРУ

Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html