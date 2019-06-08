RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна встановила новий
рекорд з імпорту пальмової олії

Україна встановила новий рекорд з імпорту пальмової олії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 16:10

Нужно контролировать состав и ограничить его содержание в продуктах.
Без этого скоро превратимся в ростения.
Rainbow
 
Повідомлень: 2371
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 525 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 16:15

  Rainbow написав:Нужно контролировать состав и ограничить его содержание в продуктах.
Без этого скоро превратимся в ростения.

Кто будет контролировать и кто будет контролировать тех, кто контролирует?
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 872
З нами з: 14.04.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 16:21

Пальмова олія в натуральному вигляді не шкідливіша за соняшникову. Проблема в тому, що до нас везуть переважно найдешевшу гідрогенізовану пальмову олію низької якості, яка дійсно дуже шкідлива для організму. Повністю заборонити її навряд чи вийде, краще буде ввести відповідне маркування продуктів, суворий контроль якості продуктів і величезні штрафи за неправдиву інформацію на етикетках. Але поки в нас в парламенті засідає багато представників і лобістів харчопрому, чекати на такі зміни ми будемо довго, паралельно потроху вбиваючи свій організм "пальмою".
Востаннє редагувалось NetSerpent в Вів 11 чер, 2019 16:51, всього редагувалось 2 разів.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
Аватар користувача
 
Повідомлень: 395
З нами з: 24.05.09
Подякував: 123 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 16:24

Вы что, какой законопроект??. В Украине тогда жрать будет нечего
vor12
 
Повідомлень: 149
З нами з: 20.10.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна лідирує за кількістю бурових установок у Європі
R2 » Вів 11 чер, 2019 14:58
2 48
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 чер, 2019 16:53
Gastarbaiter
Україна зможе вступити до Євросоюзу в 2025-2027 рр. -...
R2 » Пон 10 чер, 2019 23:12
9 337
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 чер, 2019 14:27
escobar
Україна стала рекордсменом Європи за темпами зростання...
R2 » Суб 08 чер, 2019 23:04
6 420
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 чер, 2019 11:42
Волгарь

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.